新竹榮民之家「暑期兒少課輔班」找來10碩士陣容

2018年07月09日 17:19 中時 陳育賢

新竹榮民之家推出「2018年度暑期兒少課輔班」，找來補習業界也少見的10碩士陣容。（陳育賢攝）

為關懷社區少年課業，新竹榮民之家特別邀請榮家的10位碩士替代役男組成課輔鑽石陣容，即日起與新竹市曲溪社區共同辦理「2018年度暑期兒少課輔班」，地方媽媽開心的說，這種師資連國內貴族補習班都難望其項背。

新竹榮民之家表示，榮家為了替社區兒少在暑期能夠加強課程輔導，已連續3年參與曲溪社區發展協會的暑期兒少課輔班，擔任課輔的老師都是在榮家特別挑選出來的替代役男。

由於今年在榮家服役的替代祋男，學歷均較往年更為整齊，人數也是最多的1次，因此這次特別挑出的10位課輔老師，清一色都是碩士學歷，希望讓小朋友能夠得到最好的授課。

此10位替代役男在平時榮家的表現就相當優秀，其中包括有2位醫學碩士、另有5位畢業於台、清、交等國內一流大學，這樣的師資陣容就算是坊間的補習班也很難找到，相信他們除了在課業上可給予受輔兒少們協助之外，也會是這些國家未來主人翁學習的榜樣。

新竹榮家主任李少民指出，新竹榮家結合曲溪社區發展協會共同成立新竹市第33個社區照顧關懷據點，為落實資源共享的深度與廣度，除開放安養床位30床予一般高齡在地民眾，也積極參與社區各項活動，暑期兒少課輔就是1例，未來榮家也將更走入社區，建構真正的社區化照顧服務體系。

而對於能有機會擔任兒少課輔員，準醫生役男戴震宇表示，在榮家服役了將近1年，服務的對象都是老人家，沒想到在臨退役前可接觸兒少服務，這是很不錯的經驗，雖然能夠為小朋友課輔的時間也不長了，但他會頃心相授，希望孩子們能學到東西。

(中時 )