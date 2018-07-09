地球著火了! 我們經歷了有史上最熱的一週

2018年07月09日 17:15 中時電子報 江飛宇

氣候專家說，整個北半球在上週都在歷史最高溫，不管是極地的西伯利亞，或是歐洲的愛爾蘭、蘇格蘭，或是北美加拿大，以及中東地區、東亞地區都破了均溫紀記錄。上週的地球氣候分色圖尤其怵目驚心，像是全燒起來一樣。

科學警報(Science alert)報導，北冰洋沿岸的西伯利亞， 7月5日的氣溫達到32度，這極為罕見，此處夏季均溫是22度，已高出了10度。

氣象學家尼克．韓佛瑞(Nick Humphrey)表示：「上週的高溫不能完全歸因於溫室效應，與幾處大面積的副熱帶高壓都影響陸地，造成好幾個熱罩(heat dome)有關。但總的來說，溫室效應當然是因素之一。」

以上列舉世界上最近的熱天氣紀錄：

北美：自上週末以來，一個巨大而強烈的副熱帶高壓籠罩美國東部三分之二和加拿大東南部，造成科羅拉多丹佛市在6月28日創下40.5度的高溫。蒙特婁的在7月2日的溫度是36.6度，熱死了33人。

歐洲：北緯54度以上的蘇格蘭格拉斯哥市，於6月28日達33.2度，超過了2003年8月的高溫紀錄（舊紀錄是32.9度）紀錄。在愛爾蘭香農(Shannon )，6月28日達到32度，也是新紀錄。在北愛爾蘭，貝爾法斯特(Belfast)於6月28日創29.5度，卡斯爾德格(Castlederg )於6月29日出現30.1度的紀錄。

西歐北美的溫度紀錄，顯然在我們的角度來看都太溫和了，但放眼亞洲就驚人的多。歐亞交界的喬治亞在7月4日出現40.5度、亞美尼亞在7月2日飆出42度。中東的阿曼出現42.6度。

巴基斯坦在今年4月分出現50.2度，這是歷史第2高，第1高的紀錄也不遠，出現在2017年5月的53.5度。

(中時電子報)