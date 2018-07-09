地球著火了! 我們經歷了有史上最熱的一週

美國緬因州大學在7月3日的全球氣溫統計,幾乎一片通紅。(圖/緬因州大學)

友善列印
中時電子報

氣候專家說，整個北半球在上週都在歷史最高溫，不管是極地的西伯利亞，或是歐洲的愛爾蘭、蘇格蘭，或是北美加拿大，以及中東地區、東亞地區都破了均溫紀記錄。上週的地球氣候分色圖尤其怵目驚心，像是全燒起來一樣。

科學警報(Science alert)報導，北冰洋沿岸的西伯利亞， 7月5日的氣溫達到32度，這極為罕見，此處夏季均溫是22度，已高出了10度。

氣象學家尼克．韓佛瑞(Nick Humphrey)表示：「上週的高溫不能完全歸因於溫室效應，與幾處大面積的副熱帶高壓都影響陸地，造成好幾個熱罩(heat dome)有關。但總的來說，溫室效應當然是因素之一。」

以上列舉世界上最近的熱天氣紀錄：

北美：自上週末以來，一個巨大而強烈的副熱帶高壓籠罩美國東部三分之二和加拿大東南部，造成科羅拉多丹佛市在6月28日創下40.5度的高溫。蒙特婁的在7月2日的溫度是36.6度，熱死了33人。

歐洲：北緯54度以上的蘇格蘭格拉斯哥市，於6月28日達33.2度，超過了2003年8月的高溫紀錄（舊紀錄是32.9度）紀錄。在愛爾蘭香農(Shannon )，6月28日達到32度，也是新紀錄。在北愛爾蘭，貝爾法斯特(Belfast)於6月28日創29.5度，卡斯爾德格(Castlederg )於6月29日出現30.1度的紀錄。

西歐北美的溫度紀錄，顯然在我們的角度來看都太溫和了，但放眼亞洲就驚人的多。歐亞交界的喬治亞在7月4日出現40.5度、亞美尼亞在7月2日飆出42度。中東的阿曼出現42.6度。

巴基斯坦在今年4月分出現50.2度，這是歷史第2高，第1高的紀錄也不遠，出現在2017年5月的53.5度。

(中時電子報)

文章來源：Guys, Our Planet Is on Fire. Here Are The All-Time Heat Records Set Worldwide This Week

更多科技新知，請看中時國際頻道

直播》泰第二波洞穴緊急救援展開… 梅根成王室人氣女王 72％英人希…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。