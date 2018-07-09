好市多熱銷洗衣精改版 網友使用後被「味道」嚇傻！

2018年07月09日 17:13 中時電子報 林郁庭

德國某洗衣精因為許多使用者認為清淨力強，而喜歡到好市多購買，堪稱是好市多最強的洗衣精，但近日有網友發現它改配方了，上網抱怨「新款使用後，發現衣服都有臭味」，讓他不禁好奇詢問其他網友們，「有人有一樣的狀況嗎？」

有網友直接在「Costco好事多商品經驗老實說」中詢問，自己逛好市多時，店員表示persill洗衣精出了新款，裡面包含7種酵素，洗淨力更增強，於是購買了4瓶回家。但該網友表示，沒想到使用後，衣服都有一股臭味，「重洗2-3次皆如此，都有個奇怪的臭味，包含剛剛洗完衣服後一小時去聞也有，想請問有人有一樣的狀況嗎？」

原PO接著補充：「我後來交叉比對，發現會臭的衣服都是透氣材質的，其他棉的材質都沒有。因為我本身很會流汗，幾乎都穿透氣材質的衣物，包含內褲也是，所以全身都臭臭的，超級困擾。」

問題一出，引起許多網友熱烈討論，釣出不少有相同經驗的人回應，「臭+1」、「口水味+1」、「還好看到這篇，不然我都以為是我自己的問題」，但也有消費者覺得是新款洗淨力變強，建議使用量不要超過半瓶蓋，而且重點是洗後曬乾時，要放在通風處，異味問題就會改善許多。

(中時電子報)