旗津黑沙玩藝節周六開跑 三大亮點齊發

旗津黑沙玩藝節14日起開跑，除有沙雕作品外，也與旅宿業者合作推出超殺方案。（柯宗緯攝）

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旗津黑沙玩藝節14日起開跑，今年打造14座特色沙雕。（柯宗緯攝）
旗津黑沙玩藝節14日起開跑，今年打造14座特色沙雕。（柯宗緯攝）
旗津黑沙玩藝節今年打造14座特色沙雕，其中有高雄最新地標「崗山之眼」。（柯宗緯攝）
高市觀光局長曾姿雯（中）大啖冰品，邀請遊客造訪旗津。（柯宗緯攝）

旗津黑沙玩藝節系列活動14日起開跑，今年主題「高雄讓我不想回家」，祭出3大亮點，打造14座特色沙雕，最新地標「崗山之眼」也在其中；船＋酒方案與旅宿業合作限量520專案；另有電音趴、運動趴，要讓民眾嗨翻整個夏天。

高市觀光局長曾姿雯表示，旗津黑沙玩藝節每年突破百萬遊客，從14日起至8月26日登場，14座沙雕免費參觀，更首度結合夜間燈光展至晚間9時，雖遇颱風攪局，但作品已完成近9成，碰大雨會搭棚保護，若來不及開幕完工，將請沙雕師在現場繼續雕，民眾有機會一睹極致工藝。

曾姿雯提及，今年結合高雄14家觀光旅館、飯店，推出「旗津520（我愛你）限量住房優惠」，包括福華、翰品、國賓、旗津道、圓山等業者參與，入住就送旗津往返棧貳庫或鼓山渡輪船票，以及束口袋、涼感巾等。

雙派對「淨灘尋寶電音趴」、「陽光青春運動趴」分別將於14日8月18日登場，魔幻燈光秀則是每周六、日晚間8時30分，另規畫划船、放風箏、自力造舟競賽、創意沙雕DIY等，遊客也可搭配旗津漫遊地圖或旗津手扎，深入當地巷弄，挖掘不一樣的在地故事。

另外，觀光局特別結合旗津20家在地商家，發送2萬張超值優惠券，邀請大家到高雄吃喝玩樂。曾姿雯也特別推薦，旗津沙灘吧、海韻露營區、貝殼館、彩虹教堂、舊旗津醫院地景裝置藝術等，感受旗津特殊魅力。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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