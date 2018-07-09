鳳山新建案「吉隆天森」 爆千組賞屋預約熱潮

高雄鳳山新建案「吉隆天森」，未公開已轟動，吸引不少預約賞屋民眾。（柯宗緯攝）

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知名雕塑家陳麗杏為「吉隆天森」設計創作超大公共藝術品「弦外之音」舉行揭幕式。（柯宗緯攝）

高雄鳳山新建案「吉隆天森」，未公開已轟動，預約賞屋超過千組，日前舉辦公開盛會，同步展開「吉隆品牌日」系列活動，知名雕塑家陳麗杏為「吉隆天森」設計創作超大公共藝術品「弦外之音」也舉行揭幕式，現場冠蓋雲集，眾人陶醉於藝術氛圍與音樂饗宴之中。

「蓋的不只是一個遮風避雨的房子，而是一個傳承幸福的家！」吉隆建設董事長方吉雄表示，吉隆建設是一家用心堅持起好厝的公司，繼「亨利王」之後睽違20年，選擇在鳳山再度推出超優質大樓，從選地到產品規劃都是站在住戶角度及需求思考，吉隆天森目前熱銷盛況就是對吉隆建築品牌的最大肯定。

「吉隆天森」採垂直森林建築，外觀優雅有如藝術品，以藝術建築生活的態度翻轉整城市風貌。擁有世界級豪宅必備「空中垂直花園」，將森林植入建築中，將花園搬到空中，不僅造風景、觀風景，還能養身體、養心靈。

「吉隆天森」基地面積1087.79坪，基地條件十分優異，位於40米中山東路燙金門牌225號、捷運橘線鳳山國中站出口，「走路只要30秒鐘」。全新落成的「吉隆天森」，全數規畫大器3至4大房，坪數52～67坪，擎天17樓高層建築及精質規畫128戶，接待會館是中山東路225號，賞屋專線（07）7407328。

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