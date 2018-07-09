台南》自掏腰包辦「虧雞福來爹」 市長參選人林義豐兌現政見

以無黨籍身分參選下屆台南市長的政治素人林義豐（中），率競選團隊比出招牌手勢。（洪榮志攝）

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虧雞福來爹（CRAZY FRIDAY）！這是下屆台南市長選舉最近很夯的一句話。以無黨籍身分參選市長的政治素人林義豐，9日宣布將一連舉辦2場瘋狂星期五國際音樂節，除邀請全球百大DJ及韓日人氣天團助陣演出，還打算將活動延伸到南山公墓整體開發上，兌現首張政見。

企業CEO出身的林義豐，最近以1支「虧雞福來爹（CRAZY FRIDAY）」影片，在網路上締造超過700萬人次點閱的紀錄，也讓本來默默無名的他，上遍電視台各大政論性節目，知名度大開。

林義豐說，由於提出的政見受到不少網友關注，尤以虧雞福來爹的關注度最高，因此決定自掏腰包籌辦2場瘋狂星期五國際音樂節活動，除向年輕人表達最大誠意外，也藉此證明自己的能力、魄力及執行力。

林義豐還說，為了重視溪北邊緣化問題，將接連2天分別在原台南縣市，各舉辦一場虧雞福來爹；其中，14日將在東區平實公園旁，邀請全球百大DJ Mariana Bo、韓國亞洲百大DJ Tajo及日本、台灣DJ輪番演出；15日在南瀛綠都心更邀請韓國夢幻人氣女團WANNA.B、日本北海道搖滾天團、韓國DJ與國內外樂團、歌手，以不同於前場的音樂形式呈現。

不過，一反過去競選造勢活動的做法，活動現場將不動員、不找政治人物站台，也不插任何競選旗幟，希望能在沒有選舉口水戰爭的干擾下，讓大家盡情High，輕鬆聽音樂、紓展身心。

林義豐還強調，虧雞福來爹的概念，更將延伸到南區南山公墓遷葬整體開發後，將在該處推出可容納1200攤、每周經營3天的大型午後夜市，以創造8000至1萬2000個就業機會，不僅讓台南市的年輕人可以在家鄉成家立業，經營3年半之後，還可分紅回饋每位納稅市民1萬元。

(中時 )

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