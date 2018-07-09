花蓮》花蓮縣議員蔡啟塔將與兒子蔡翼鍾聯手參選下屆議員及市民代表

花蓮縣下屆爭取連任的縣議員蔡啟塔（右）將帶著欲參選市代的兒子蔡翼鍾（左）勇闖政治叢林。（范振和攝）

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花蓮縣議員參選人蔡啓塔在他市長任內出書 《花蓮講古》，至今仍為人津津樂道。（范振和攝）

花蓮縣議員參選人蔡啟塔下屆爭取連任，也帶著欲參選花蓮市民代表的兒子蔡翼鍾一同闖關，父子倆的動向，備受地方各界矚目。

「用生命愛花蓮」的蔡啟塔13年前擔任花蓮市長，推動公共藝術造街、自來水生飲、一月一好書、全民學音樂等，曾拿下全國金圖書館獎，多項創新紀錄，引以為傲，兩屆後轉換跑道，8年前參選縣議員，以最高票上壘，同時，也擔任國民黨花蓮縣黨部主委，此次爭取連任望能過關，並設法提攜後進，當然也包括自己的兒子蔡翼鍾。

61歲的蔡啟塔認為，政治不是別人口中的不歸路，而是為地方服務的好機會，優秀的年輕人不該有政治冷感症，反而應拿出熱情關心政治，才能讓社會更加清明、和諧。

父子倆先跑一段時間再說，蔡啟塔說，政治沒有所謂的「政二代」，他沒有任何資源給兒子，自己感與趣就得靠自己去衝撞，如何爭取選民認同，這是兒子上實用政治學的第一課。「在困難中接受魔考，會成長得更快！」

至於，30歲的蔡翼鍾就讀明義國小時，便喜歡吹巴松管，當兵進入國防部示範樂隊，2009年退伍後，就到日本貿易公司發展，美、日語能力強，從小耳濡目染，對政治感到興趣，去年五月回來台灣後，決心往政壇發展，原本很多人喜勵他參選市長或議員，但他認為應從最基層的市代出發，此次才用「突破」當競選主軸，期盼能一步一腳印，提升為民服務品質。

學音樂的小孩不會變壞，爸爸當市長時積極推動「全民學音樂」，蔡翼鍾希望一旦當選，也能持續推動音樂風氣，讓花蓮市成為藝文風濃的藝文大城。

(中時 )

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