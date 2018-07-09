颱風前視察中市綠川整治 葉俊榮肯定防洪設計

2018年07月09日 17:38 中時 陳淑芬

陳淑芬／台中報導

瑪莉亞颱風來勢洶洶，內政部長葉俊榮9日下午視察台中市綠川整治成果時表示，綠川不僅保護歷史資產、整合水的紋理及親水規劃，成功結合自然及在地人文，並回歸到民眾的生活，並做到了防洪思考。

台中市綠川整治工程在今年啟用，整治工程在去年7月間完成箱涵設施調節水量，已歷2個颱風考驗。內政部長葉俊榮在台中市長林佳龍等人陪同下視察綠川，聽取台中市府水利局長周廷彰簡報後，並走下綠川了解河川規劃設施。

葉俊榮表示，綠川整治工程不簡單，在自然面向，不僅保護、發掘歷史資產、整合水文，也讓民眾跟水做親密接觸，台中市建設國際化的城市，珍惜原有條件，並予以活化，找回自然及人文，他看到具體的成果認為營建署補助前瞻計畫的經費是用對了，這是大台中市民能享受的成果。

瑪莉亞颱風來襲，葉俊榮表示，根據氣象預測，颱風南緣有可能會接觸台中，颱風一來，都市排水很重要，平常進行工程時納入防洪思考是面對颱風表現出謙卑與尊重，而綠川的防洪思考很棒，是做到這點。

林佳龍指出，綠川全流域治理將新增13億多元預算，感謝內政部營建署補助10億元經費支持，河川在強降雨時是項大考驗，綠川設置有6公尺高箱涵就是因應大雨的瞬間排洪，綠川以海綿城市設計，排水系統及箱涵等都可減少瞬間大雨來衝擊，希望能經得起考驗。

(中時 )