前竹市府社會處長陳雪慧成立競選服務處

2018年07月09日 17:38 中時 陳育賢

陳雪慧競選服務近日成立，包括立委柯建銘、蔡培慧、市長林智堅及多位議員、里長及大批支持者都到場力挺。（陳育賢攝）

立委柯建銘（右）為陳彗慧披上戰鬥背心。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（左）與市議員林盈徹（右）也都到場大力支持。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

選戰氣氛越來越濃厚，選情相對激烈的新竹市香山區，下屆6席中有5席爭取連任，新人戰況相當緊繃，而宣布參選香山區議員的前新竹市社會處長陳雪慧，此次經民進黨提名，誓言要為民進黨於香山區再下一席，其服務處近日成立，包括立委柯建銘、蔡培慧、市長林智堅都到場力挺。

陳雪慧服務處位於經國路3段，她表示，要以過去擔任市府社會處長以及長達20年的社工人「社福十八般武藝」精神，並以「陳雪慧，會幫你」的強大暖實力，照顧好香山每1位市民。

原擔任市府社會處長的陳雪慧，畢業於世新大學社發所，原為社工員出身，並曾任立委辦公室主任、行政院參議，中央、地方資歷完整，而擔任社會處長期間，曾挑戰許多不可能的任務，包括勇敢接下5000尾台灣鯛，號召全台60位總舖師為新竹弱勢家庭加菜，協助榮榮、小媛兩個沒有家的孩子，排除萬難找到海外的寄養家庭，任內更大力推動共餐食堂、愛享冰箱、低收入戶微型保險、食物銀行，全方位照顧有需要的家庭，深獲民眾好評。

柯建銘以「百分之百的專業熱情」形容陳雪慧，他說，他是在10多年前在中央認識雪慧，行政立法、中央地方經驗齊備，是立委等級的資歷，遇到問題就積極解決，還曾經手5000尾台灣鯛，轉為送給弱勢家庭的禮物，過去是市長林智堅的好幫手，這樣優秀的人才轉戰地方，是鄉親之福，要請大家一定支持。

蔡培慧則表示，當年卡債族問題氾濫全台，由於還沒有金管會，雪慧整合所有銀行業者，突破卡債族陷於高階循環利息的困境，印象最深刻的，是雪慧協助1位921受災媽媽，解決因養育孩子而欠下的60幾萬卡債，也協助新移民姐妹，讓他們的故事被更多人理解，是看到結構、解決問題的優秀人才。

林智堅指出，雪慧是他過去推動社福工作最得力的大將，做事堅定勇敢，專業熱情，是服務市民的不二人選，社會處期間承辦的業務非常龐大，但讓人知道的卻非常少，雪慧總是堅持社工人「保護個案」的精神，低調讓事情圓滿完成，在她任內的帶領下，社會處的各項工作，總是走在其他縣市的前面。

陳雪慧說，過去擔任社會處長以社工人的熱情深入基層鄰里，她一直以「多一分雞婆」的熱情，提供幼兒托育、長者照護等全方位服務，近期跑遍香山，更看到香山人堅強又善良的特質，她未來要以香山精神深入每個鄰里，以社工精神照顧好每位香山人。

她說，當選議員後將積極爭取資源推動全方位照顧措施，包括於香山區優先設置早療資源中心，服務有需要的香山孩子，試辦小黃式公車，讓香山區移動更方便，以及推動身障者體適能中心、長照服務宣傳200場等暖服務，同時啟動改善和平公園、香山運動場計劃，也預計邀請全國性親子藝文活動到香山區演出，將更多藝文資源帶入香山。

(中時 )