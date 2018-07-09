IKEA貨車與機車對撞 騎士撞飛3米重傷不治

2018年07月09日 17:55 中時 黃國峰

張男9日騎乘機車直行向上路由東向西，IKEA貨車直行向上路由西向東左轉惠中路，兩車相撞，張男撞上貨車擋風玻璃。（翻攝畫面）

張男9日騎乘機車直行向上路由東向西，IKEA貨車直行向上路由西向東左轉惠中路，兩車相撞，張男撞上貨車擋風玻璃後，彈飛約3公尺遠。（翻攝畫面）

張男9日騎乘機車直行向上路由東向西，IKEA貨車直行向上路由西向東左轉惠中路，兩車相撞，張男機車卡在貨車車底，機車零件散落。（翻攝畫面）

台中市向上路、惠中路口，9日上午8點多上班時間，一輛左轉的IKEA貨車與一輛機車，不慎發生嚴重碰撞，機車騎士35歲張姓男子，被撞得騰空飛起，並撞上貨車擋風玻璃後彈飛約3公尺，張男當場撞成重傷，經送醫急救，直至中午，院方宣告急救無效。

警方調查，任職行銷公司的張男，9日上午騎乘普通重型機車，從向上三段路由東向西直行，而 49歲羅姓司機，駕駛IKEA貨車，從向上路三段西向東，左轉惠中路二段時與張男的機車相撞。

當時張男撞上貨車時，騰空飛起撞上貨車擋風玻璃後，被彈飛約3公尺外落地，張男機車卡在貨車底下，機車零件四散，消防局急救人員到場後，發現張男肢體有明顯撕裂傷，經緊急處置，送往林新醫院急救，發現張男顱內嚴重出血，經急救直至中午仍然回天乏術。

警方指出，經檢查張、羅兩人酒測值均為0，經保全相關證據、全案訊後，羅男依業務過失致死罪嫌，移送台中地檢署偵辦。IKEA公關部門指出，發生意外，公司也深感遺憾，後續會盡力協助貨運廠商、司機、家屬等，處理相關事宜。

(中時 )