柴犬當社長！ 咖啡店活招牌吸睛

2018年07月09日 17:45 中時 柯宗緯

「喜八珈琲店」大走日式風格，店內也提供日式茶泡飯、飯團等餐點。（柯宗緯攝）

「喜八珈琲店」特色餐飲是厚鬆餅。（柯宗緯攝）

「喜八珈琲店」特色餐飲是厚鬆餅。（柯宗緯攝）

柴犬社長「憨吉」很有個性，主人張賢信説有點類似「貓」般獨立。（柯宗緯攝）

「喜八珈琲店」大走日式風格，店內也提供日式茶泡飯、飯團等餐點。（柯宗緯攝）

「哇～是柴柴欸！」高雄「喜八珈琲店」開店3年來成地方夯店，不少人衝著柴犬社長「憨吉」而來，牠時而發「萌」趴在門口歡迎顧客，時而到2樓巡視店內營運狀況，表現相當稱職，但店家考量牠的身體健康狀況，會不定期請牠打卡上工，因此想探班社長得碰碰運氣。

「憨吉」的主人張賢信說，想養柴犬有好有一段時間，正好轉換職場，從台北到高雄1家室內設計公司工作，工作型態轉變得以養柴犬，同事也能幫忙照顧牠。

「憨吉」名字由來除毛色接近蕃薯外，靈感還來自於電影《忠犬小巴》，「狗如其名」相當憨厚、討人疼。牠今年7歲、15公斤，相較一般柴犬體型來的大一點。張賢信說，憨吉個性較像貓蠻獨立，平常不太理人，但想吃東西、尿尿、散步、玩耍等需求就會來找主人。

張賢信任職的室內設計公司，3年前利用股東的閒置空間，在高雄捷運美麗島站附近，開設咖啡廳，店名取「喜八」，源自於日文柴犬之意。

他説，「喜八」當年進軍市場時，高雄鮮少有日式早午餐，但現在同值性競爭者眾，「喜八」主要客群為年輕人，主打茶泡飯、飯糰、甜點厚鬆餅等料理，要吃飽或下午茶都有。

他笑說，當初很天真，心想可以把愛犬帶到工作地方陪伴，但久了憨吉也會疲倦，漸漸發現牠不愛與人互動，甚至悶悶不樂，因此縮短牠的工時，從每天到班，縮短為1、2周幾天班，因此除了「看柴犬」為上門誘因外，更希望大家滿意、喜歡餐點。

不少柴犬迷就是衝著「憨吉」而來，但牠十分有個性，不是來者不拒，只針對自己喜愛的人投懷送抱，不然就是立馬「閃」。「憨吉」平常駐守1樓店面，但偶爾會偷跑到2樓巡視，大家也會拿起手機猛拍，與柴犬留下合影，牠也成為名符其實的活招牌，相當吸睛。

(中時 )