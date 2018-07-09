世足花絮》3年奪9冠名帥將接掌西班牙兵符

2018年07月09日 17:57 中時電子報 黃邱倫

16強淘汰賽遭地主俄羅斯在PK賽狙擊而淘汰的西班牙，總教練耶羅正視下台一鞠躬，同時也辭掉了西班牙足協體育總監一職，而曾在3年內帶領西甲豪門巴薩隆納奪得9座冠軍獎盃的名帥恩里克(Luis Enrique)將入主接掌兵符。

現年48歲的恩里克，球員時期除了守門員外，其他位置都踢過，1991-96年效力於皇家馬德里，1996年轉隊至巴薩隆納一度引起不少爭議，但他憑藉著球技征服了巴薩球迷，直到2004年退役。

恩里克轉任教練後，先待在巴薩二軍，2011年跳槽到義甲擔任羅馬隊教頭，2013年回到西甲塞爾塔隊，2014年重返巴薩隆納，短短3年內帶領球隊強摘9冠，尤其是西班牙國王盃完成3連霸壯舉，此外還包含西甲兩冠、歐冠、歐洲俱樂部盃、國際足總俱樂部世界盃以及西班牙超級盃，創下了不朽功業。

根據西班牙《馬卡報》指出，西班牙足協先前曾討論過弗洛雷斯、米歇爾、馬丁內斯與恩里克等人，最終由恩里克脫穎而出。

據了解西班牙足協將與恩里克簽訂2年合約，直到2020歐洲盃結束，恩里克過往的戰績與功勳滿足了西班牙足協掌門人盧比亞列斯的要求，尤其是恩里克目前並沒有擔任球隊教頭，而且他又擅長與大咖球星溝通，加上豐富的帶隊經驗，才能幫助他成為「無敵艦隊」新主帥。

(中時電子報)