強颱瑪莉亞來勢 台灣中部以北嚴防強風豪雨

2018年07月09日 18:04 中時 葉書宏

中央災害應變中心今（9日）下午4時許，舉行第一次工作會報，由副指揮官、交通部次長范植谷主持。（葉書宏攝）

中央災害應變中心今（9日）下午4時許，舉行第一次工作會報，由副指揮官、交通部次長范植谷主持。（葉書宏攝）

強颱瑪莉亞來勢洶洶，中央災害應變中心今（9日）下午4時許，舉行第一次工作會報，由副指揮官、交通部次長范植谷主持，他指示，持續監控颱風動態發展、確實掌握颱風路徑，並隨時提供即時、正確且更實用的情資研判資料，供中央及地方政府應變。

中央氣象局今（9日）下午2時30分發布海上颱風警報，預計明（10日）清晨發布陸上颱風警報，台灣東北部、北部及中部地區須嚴防強風豪雨。中央災害應變中心於下午3時30分二級開設，由各部會偕同地方政府執行各項防颱與救災應變整備作業。

范植谷表示，依氣象局預估颱風路徑可能為台灣北部、東北部及中部地區帶來強風及豪雨，且7月11日適逢大潮，請聯繫北部、東北部及中部地區地方政府，加強各項防颱整備措施，落實雨水下水道清淤工作，對於低窪地區民眾，嚴防淹水災情，確實檢測抽水站運作情形，積極調度並預置抽水機。

范植谷表示，考量可能發生原水濁度過高，導致暫時停水之情形，水電維生組預為因應方案；交通工程組針對山區易致災路段加強警戒措施，並協同地方政府適時執行預警性封路管制作業，目前已有少部分海、空交通取消航班及停駛，亦請適時宣導民眾知悉。

受到颱風外圍環流影響，已有長浪發生，農林漁牧組督促漁業電台通報海上作業船隻注意安全提早進港避風，同時掌握地方政府實際漁工安置岸上執行情形，並適時給予必要協助。

范植谷呼籲，依據中央氣象局研判，瑪莉亞颱風侵襲台灣時可能為強烈颱風或中度颱風上限，請民眾特別要注意強風豪雨，加強廣告招牌、懸掛物、盆栽、門窗、屋頂水塔的固定措施，另外，降雨也會非常集中，提醒民眾要防範淹水災害，尤其是山區居民，請配合政府預防性疏散撤離措施，才能確保自身生命與財產的安全。

(中時 )