龐克女王 x 暗黑王子 BURBERRY攜手英倫傳奇加成

2018年07月09日 18:14 中時 陳張眾

BURBERRY再度與俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy合作，推出限量聯名款商品。（BURBERRY提供）

英國時尚代表BURBERRY，在被譽為「暗黑王子」的創意總監Riccardo Tisci接手後，繼續發揚傳奇精神，日前品牌更宣布將與「龐克女王」薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）合作，並於12月推出兩造聯名之限量別注系列。此消息一出，即引起不少時尚迷們關注。

Riccardo Tisci表示：「薇薇安魏斯伍德是促使我成為設計師的其中一人，當我開始在BURBERRY工作時，我就知道這是一個可以與她接觸合作的完美機會。她是一個反叛者、龐克人，並代表深深影響著我們的無與倫比英倫風格。我對我們將一同創造出的系列，也感到十分自豪。」

除了選擇與英倫傳奇聯名外，Tisci亦延續與俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy的交流，推出合作的第2個別注系列。Rubchinskiy於此系列下設計了共13款限量版作品，其中包括深紅色的oversized牛角釦大衣、格紋法蘭絨襯衫，還有喀什米爾羊絨圍巾、皮革樂福鞋等配件，全系列可於官網及品牌全球指定門市等處販售。

(中時 )