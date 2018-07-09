苗栗苑裡稻米收割不完 大湖水梨不能搶收

公館棗農趕在颱風抵達前搶收成熟紅棗。（何冠嫻攝）

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何冠嫻

今年第8號颱風瑪莉亞即將撲台，苗栗果農無不惶恐，公館盛產的紅棗陸續成熟，棗農加派人手搶收，苑裡還出現同塊田兩台收割機拚進度的畫面，部分恐無法在9日前收割，農民憂心忡忡。至於大湖的新興梨因成熟度不夠，完全無法採收，僅能固定果實，和老天爺賭一把。

強颱瑪莉亞來勢洶洶，農民們趕緊趁颱風來襲前搶收農作，免得血本無歸。苑裡是重要穀倉之一，正如火如荼地搶收一期稻作，甚至出現同畝田兩台收割機競速搶收的畫面。

許多農民向農會申請的收割機需排好幾天才輪得到，有農民興奮表示，等了10天終於能趕在颱風之前採收，笑說不怕颱風了。但山柑里還有一半稻田未搶收，希望收割機晚上加班連夜搶收。

此外，公館是全國唯一紅棗專業產區，種植面積約63公頃，總產量可高達100萬斤。面對這次強颱的威脅，公館農會總幹事韓鴻恩表示，目前需搶收成熟的紅棗，未成熟的部分將面臨的不外乎會被颱風打掉，或裂果處境，須以鐵絲或竹片固定紅棗樹，避免強風搖晃樹枝，裂果則只能製成價值不高的紅棗乾。

棗農吳錦達無奈表示，果園中的紅棗尚未成熟無法採收，只能聽天由命，若裂果出現也會烘乾製成紅棗乾。

相對目前稻米和紅棗已差不多熟成，大湖的新興梨完全不得觸碰，無法搶收。大湖地區農會推廣部主任胡志郎表示，6月中旬出產的豐水梨，早已完成採收，但嫁接時間較晚的新興梨目前僅有6、7分熟，搶收也無經濟效益，因此只能用繩子和竹片撐住水梨的重量，和老天爺賭一把，盼能撐過強颱。胡志郎說，為求大湖水梨品質，需有8分熟才能摘採，未成熟的新興梨甜度不夠也賣不出去，目前僅能做好防颱措施，祈求平安度過。

(中時 )

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