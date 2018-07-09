圖輯》以色列首位女戰車指揮官＋首支女戰車部隊

2018年07月09日 18:47 中時電子報 何宜玲

以色列首支女子戰車部隊。(圖/新浪博客)

以色列國防軍上月誕生4名完成戰車指揮官課程的新成員，她們都是該國首位女戰車指揮官。經過了16週訓練以後，她們成功完成了所有課程。裝甲部隊負責人哈森(Guy Hasson)説，再過1年4個月，這批女指揮官就可以指揮一支裝甲戰鬥部隊，執行邊防作戰任務。

根據以色列國防軍(Israel Defense Forces)新聞稿指出，4名完成16週訓練課程的女戰車指揮官是以色列史上首位女坦克指揮官，在該國軍史上具有劃時代的意義。

以色列首支女子戰車部隊。(圖/新浪博客)

以色列首支女子戰車部隊。(圖/新浪博客)

除此之外，去年8月開始，以色列也開始訓練首支試驗性的女子戰車部隊，讓她們接受為期4個月的課程，學習操作梅卡瓦主力戰車(Merkava Mark III)。她們的訓練也在去年年底結束。首個梅卡瓦女子戰車部隊已經結業服役第80師，她們主要負責保衛以色列和埃及、約旦之間的邊境地帶。

以色列實行全民皆兵的政策，無論男女大多在18歲徵召入伍，男性義務服役3年，女性2年。男女兵都承擔相同的戰鬥任務。並且，以色列也逐漸開始向女性開放更多戰鬥崗位。

(中時電子報)

4位女兵正式成為以色列首位女戰車指揮官。(圖/以色列國防軍臉書)

以色列梅卡瓦主力戰車。(圖/新浪博客)

以色列首支女子戰車部隊。(圖/新浪博客)