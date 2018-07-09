面對果菜價格崩跌 農民盼有預警機制

2018年07月09日 18:21 中時 林和生

蕉土蕉金無限輪迴，蕉農期盼政府建立預警機制，別讓類似情況一再上演。（林和生攝）

因一年來的風調雨順，使得今年夏季水果同時出現價格崩跌，造成農民血本無歸，避免類似情況相隔數年就上演一次，農友疾呼，希望中央建立一套產銷預警機制，杜絕農民一窩瘋搶種；但有官員透露，在現行自由市場機制下，施行可以、不過很難有強制力。

阿里港農業發展協會理事長楊金城9日上午與數十名農友前往屏東縣議會陳情時指出，以自己種香蕉為例，一旦蕉價上揚，隔年就會出現搶種，蕉土蕉金像是輪迴、一再上演，建立一套預警機制刻不容緩。

例如在每年初由農民主動向各鄉鎮公所申報種植面積及品項，依據每年申報的數量進行管控，很容易掌握未來產季可以流入市面的果品數量，一旦超出預期，就要從源頭提出示警；屏東縣議員陳明達也強調，藉由農機補助申請鼓勵農民主動申報，相信棍子與蘿蔔齊下，很快能達到效果。

但農糧署屏東辦事處主任林隆新表示，2015年便針對高麗菜與白心白菜做過預警機制，針對從育苗場出貨的種苗數量，換算成栽種面積進行評估，不過就算數量達到市場上限進行警示，仍無法強制農民禁止栽種，「根本沒有辦法百分百控制產量」。

前屏東縣議員王景山語重心長的說，政府一再談論市場機制，但官員有責任替農民行銷，多年前一再看到縣市首長出國協助銷售農產品，近來卻似乎斷了通路，可以作為而不作為等於失職，不希望農友們像是狗吠火車，而是盼「明天就能看到政府正在改變」。

(中時 )