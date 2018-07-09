瑪莉亞來勢洶 第四河川局嚴陣以待不輕鬆

第四河川局9日緊急召開「瑪莉亞颱風防汛整備會議」，嚴陣以待。（鐘武達攝）

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上緊發條！瑪莉亞颱風來勢洶洶，經濟部水利署第四河川局9日緊急邀集彰化、南投縣政府與在建工程及開口合約廠商召開「瑪莉亞颱風防汛整備會議」，局長白烈燑親自主持並指示各項防汛整備工作進行盤點，不能大意。

白烈燑指出，瑪莉亞颱風路徑狀似西北颱，預估將為轄區帶來400至800mm的總雨量，對中部地區影響甚鉅，尤其11日上午9時是大潮，沿海地區應加強警戒。

防汛整備會議達成結論包括針對屬濁水溪流域外水熱點的頭坑野溪、廬山、和社橋、水底寮等整備狀況進行空拍，以掌握河道最新狀況；各在建工程防汛搶險隊及各開口合約預佈搶險機具及人員須於10日中午前到現場待命。而各疏濬工程則務必在10日中午前停工，下午4時前完成所有便道、便橋之封閉，並加強安全警示設施。

目前南投縣拔馬溪社子橋路基疑似掏空，將請南投縣府檢視並在10日前完成搶修；信義鄉東埔6鄰，請信義鄉公所加強安全設施，並在降雨24小時達200mm時通知居民做預防性撤離。

彰化縣府清疏部分，則要在10日下午全數完成；2日豪雨造成的淹水災情，也請縣府妥善運用抽水機降低災害發生；沿海大城鄉、芳苑鄉抽水機的預佈必須完善。

白烈燑表示，第四河川局將就轄區各水位站、雨量站、監視站、預警傳輸等資通設備及各河段等水利建造物再次巡查，確保功能正常，同時強化與縣市的縱橫向連繫並爭取民間資源協助，以確實掌握相關狀況降低災害。

(中時 )

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