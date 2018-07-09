竹南國中地下停車場完工　相關單位會勘預定8月啟用

立委陳超明（左二）率營建署、縣府及地方各界會勘竹南國中地下停車場。（陳慶居翻攝）

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斥資高達2億經費的苗栗縣竹南國中地下停車場，已完工並委外經營，可望8月上旬啟用滿足地方近20年的期待。立委陳超明9日邀營建署、縣府工務處及地方人士實地會勘，其中有關機車停車費率偏高的問題，管理單位允諾再與廠商溝通。

陳超明表示，地方爭取竹南國中設置地下停車場倡議了20年，從擔任立委爭取中央補助起迄今5年，終於在今年完工準備啟用。縣府科長杜英嘉科說，停車場總經費2億，由陳立委爭取中央補助1.4億，縣府與竹南鎮公所分別分擔4000萬及2000萬配合。

杜英嘉表示，停車場規畫了205格汽車停車格和42格機車格，縣府表已委由竹南地政事務所代管，並已於今年5月成功委託民間業者經營，為期2年，權利金510萬。目前訂定汽車臨停每小時20元，月租1800元；機車臨停每小時10元，月租370元。

但陳超明認為，機車的臨時停車費用10元過高，應該要適度降低以吸引機車族停車，地政事務所允諾找業者另行協商。

營建署副署長吳宏碩表示，竹南國中地下停車場在施工過程中，營建署有派員勘查工程品質，這次工程的品質有一定水準，期望可以搭配目前推動的前瞻計畫提升道路品質的部分，將周邊道路做好規劃，讓地下停車場發揮更好的功能，也可以讓竹南市區景觀更進步。

陳超明感謝在推動這項工程的過程中，學校及各界人士的協助，老舊市區的發展與改善要先解決停車問題，竹南國中地下停車場只是個開端，未來還要尋找公有空間來設置停車場來改善市容。目前地下停車場正在辦理使用執照以及停車場執照，預計8月上旬啟用。

9日參與會勘的還有縣議員黃聲全、廖英利、謝端容、代表會主席方進興、前縣議員陳碧華及地方人士多人，都高度關切這項地方重大建設。

(中時 )

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