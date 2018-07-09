強颱瑪莉亞來勢洶洶！北台慎防淹水 逾千台抽水機備用

據分析，瑪莉亞颱風是西北颱路線，週三接近台灣時，西北風會帶來充沛雨量，北部得加強防洪。（圖為先前桃園縣淹水，本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

中央氣象局今（9日）下午2時30分發布強烈颱風瑪莉亞海上颱風警報，預計今午夜前後，發布陸上警報，這也是今年首例侵襲台灣的颱風！據分析，瑪莉亞颱風是西北颱路線，週三接近台灣時，西北風會帶來充沛雨量，北部得加強防洪、嚴防海水倒灌。對此，經濟部應變小組二級開設 水利署視訊會議強化整備，也已備妥大型移動式抽水機1,149部，已預佈1,084部至各縣市政府。

因應強颱來襲，經濟部於海警同時啓動風災二級災害緊急應變小組開設；水利署並於下午4時邀集各所屬機關召開整備視訊會議，署長賴建信逐一盤點各項整備情形並指示各所屬務必上緊發條、周全準備。

水利署長賴建信特別指示各河川局所轄區域內防汛熱點成立防汛搶險隊、轄內抽水機及抽水站整備及可能淹水地區抽水機預佈；各區水資源局對於主要水庫機電檢查、相關輸水管路、閘門、警報通訊等系統之風險盤點及高濁度應變整備，另所轄各單位需防範前波災害熱點，避免造成二次災害；與各地方政府強化聯繫及分工機制，提供必要協助，務求萬全準備預為因應，確保人民生命財產安全。

水利署表示，防汛工作需要中央與地方一起合力才能完成，水利署於汛期前即經由模擬率定防汛熱點，提供各所屬機關與地方政府加強防汛整備；大型移動式抽水機1,149部，已預佈1,084部至各縣市政府；各地方政府已簽訂移動式抽水機相互支援協定，水利署也與各地方政府保持密切聯繫，全力支援；啟動全國1,578位防汛護水志工及全台超過8,800個企業協助水情及災情通報作業，以降低災損。

水利署也再次提醒民眾，可透過防災資訊服務網、facebook防汛抗旱粉絲團（網路）、行動水情APP（智慧型手機）、警戒簡訊通報系統(一般手機)及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。

(中時電子報)

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