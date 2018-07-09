強颱瑪莉亞襲台　別忘檢查發電、照明設備

強颱瑪莉亞即將來台，做好防颱準備時，也別忘了檢查發電和照明設備。（業者提供）

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中時電子報
綜合報導

強颱瑪莉亞即將襲台，面對颱風來襲，民眾準備防颱事項，預先儲糧，準備防災用品外，也別忘要先檢查家中的照明設備和發電設備，能否因應颱風來時造成停電的傷害。

每年一到夏天，都要面對缺電問題，更令人頭大的是颱風常來攪局，造成全台各地大停電，尤其現在住宅多為集合式住宅，一旦停電後，大樓的電梯和車庫設備無法使用，不僅造成民眾生活不便，最怕的是停電時民眾受困在電梯或機械停車場中，造成安危堪慮的隱憂。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，按照目前《消防法》規定，十一層樓以上住宅或總樓地板面積超過1000公尺的地下建物都會要求設置緊急電源，目前新集合住宅大樓建商都會採購緊急備用柴油引擎發電機，以符合消防法規。

徐佳馨說，一般民眾較少關心發電設備，除非有被關在電梯或停車場的經驗，才會主動要求，她笑說：「我自己也被關過電梯裡，一片黑暗很無助。」她指出，目前發電機多放在地下室或頂樓，建商也都會送，建議民眾購屋時就可以透過物業、管委會或建商了解，是否有提供發電機。

目前國內的不斷電設備以發電機、蓄電池為大宗，主要是提供消防用緊急升降梯用。台灣消防器材工業同業公會前理事長吳文進表示，一般住宅用的緊急電源發電機除提供消防使用外，還會提供照明設備使用。

吳文進說，一般民眾若是居住在五樓公寓型或是舊式華廈、沒有管理員的社區，就比較需要擔心，是否有緊急備用電源，他建議，一般社區若要購買發電機，可依電源需求而定，一般市售從30萬元到上百萬元不等，建議購買前可以上網了解，購買具有合格證照認證的發電設備較有保障。

(中時電子報)

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