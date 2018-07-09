SBL》選秀會之最！周暐宸最花俏 徐鉦順超緊張

有膽量穿上如此花俏的西裝到場，周暐宸確實很有一套。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報
就算確定被金酒選上，徐鉦順表情仍很緊繃。(黃及人攝)

今年SBL選秀會吸引33名新人報名參加，共有14人獲選，成為SBL第16季新兵，選出當中「最花俏」、「最有梗」、「最緊張」、「最難過」、「最壓軸」等相當具備個人風格的新人，也讓這些新秀的菜鳥球季表現更加受矚！

SBL》陳昱瑞當上新科選秀狀元 榜眼簡祐哲

最花俏：為了準備今年選秀會，不少新人都精心打扮到場，不過當中穿著最花俏，也最讓人無法移開目光的，當屬金酒第5順位選上的國體大前鋒周暐宸，他的一身黑白相間西裝，令人不禁懷疑金酒今年是否挑到1名「活寶」！

最有梗：這次獲選新人談吐都很得宜，只是說話最有梗的，還是富邦探花賴廷恩，他在受訪時表示，「我跟富邦一見鍾情！我一點也不擔心富邦後場戰力擁擠問題，因為我可跟洪志善學習外線功力，甚至可跟林書緯學英文對話。」

最緊張：雖然每個待選新人內心都很緊張，可是第12順位被金酒選上的義守射手徐鉦順，絕對是當中最緊張的1個，他在進場時，整個襯衫都被汗水濕透，在還沒叫到他名字前，整個表情更是繃到極點，不禁令人擔心他還好嗎？

最難過：每個落選新人都很難過，可是義守後衛羅建斌在確定沒被選上時，不僅眼泛淚光，還不斷低頭露出痛苦表情，畢竟他是今年引爆經紀球員當中唯一落選的人，但他隨即獲得達欣的隨隊練球邀約，打SBL並未真正絕望。

最壓軸：今年選秀會最後1個被選上的球員，是第14順位被裕隆挑走的台藝大前鋒邱柏彰，「我原本就預估能在兩輪內選到，沒想到竟成最後1個被選的新秀，感謝裕隆給我的肯定，我會努力證明自己可以更好，甚至成為主力。」

(中時電子報)

邱柏彰(左)是今年SBL選秀會最後1個被選上的球員。(黃及人攝)
世足花絮》台灣運彩總銷售拚60億… 六都電競爭霸戰正式開打 市長候…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。