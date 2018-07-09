SBL》選秀會之最！周暐宸最花俏 徐鉦順超緊張

2018年07月09日 18:29 中時電子報 黃及人

就算確定被金酒選上，徐鉦順表情仍很緊繃。(黃及人攝)

今年SBL選秀會吸引33名新人報名參加，共有14人獲選，成為SBL第16季新兵，選出當中「最花俏」、「最有梗」、「最緊張」、「最難過」、「最壓軸」等相當具備個人風格的新人，也讓這些新秀的菜鳥球季表現更加受矚！

最花俏：為了準備今年選秀會，不少新人都精心打扮到場，不過當中穿著最花俏，也最讓人無法移開目光的，當屬金酒第5順位選上的國體大前鋒周暐宸，他的一身黑白相間西裝，令人不禁懷疑金酒今年是否挑到1名「活寶」！

最有梗：這次獲選新人談吐都很得宜，只是說話最有梗的，還是富邦探花賴廷恩，他在受訪時表示，「我跟富邦一見鍾情！我一點也不擔心富邦後場戰力擁擠問題，因為我可跟洪志善學習外線功力，甚至可跟林書緯學英文對話。」

最緊張：雖然每個待選新人內心都很緊張，可是第12順位被金酒選上的義守射手徐鉦順，絕對是當中最緊張的1個，他在進場時，整個襯衫都被汗水濕透，在還沒叫到他名字前，整個表情更是繃到極點，不禁令人擔心他還好嗎？

最難過：每個落選新人都很難過，可是義守後衛羅建斌在確定沒被選上時，不僅眼泛淚光，還不斷低頭露出痛苦表情，畢竟他是今年引爆經紀球員當中唯一落選的人，但他隨即獲得達欣的隨隊練球邀約，打SBL並未真正絕望。

最壓軸：今年選秀會最後1個被選上的球員，是第14順位被裕隆挑走的台藝大前鋒邱柏彰，「我原本就預估能在兩輪內選到，沒想到竟成最後1個被選的新秀，感謝裕隆給我的肯定，我會努力證明自己可以更好，甚至成為主力。」

(中時電子報)