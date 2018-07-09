進財好狗命 24hr吹電風扇 冷氣

2018年07月09日 18:26 中時 呂妍庭

張淵智把法國鬥牛犬「進財」照顧得無微不至，表示進財就跟家人一樣，把牠的健康顧好，才能陪伴家人長長久久。（呂妍庭攝）

張淵智把法國鬥牛犬「進財」照顧得無微不至，表示進財就跟家人一樣，把牠的健康顧好，才能陪伴家人長長久久。（呂妍庭攝）

張淵智把法國鬥牛犬「進財」照顧得無微不至，表示進財就跟家人一樣，把牠的健康顧好，才能陪伴家人長長久久。（呂妍庭攝）

因為父親愛狗，經營素食餐飲店的張淵智自小與狗相伴，雖歷經多次愛犬壽終正寢的生離死別，隨新成員陸續加入，張淵智每段人生記憶一定會有隻「財」或「錢」字輩的狗存在。視寵物為家中一份子的張家，對5歲的法國鬥牛犬「進財」就照顧得無微不至，擔心牠太熱，一到夏天就是電風扇、冷氣24小時伺候，

張淵智說，從他有印象以來，毛小孩就是家中不可或缺的一份子，像法鬥「進財」也是父親在博美狗「發財」過世後，特地到寵物店買來，從剛斷奶就養到現在，包括餵食、散步、大小便都是父親一手包辦，雖說是寵物，更像是家裡另一個兒孫，每天陪著父親外出散步、串門子。

張淵智形容「進財」個性憨直，看起來呆呆的，警覺性卻很高，有陌生人接近就出聲提醒，「比保全還管用」，每天做完生意就看牠熱情迎接，抱著進財寵溺一番，「疲憊感一下就消失」，雖然進財結紮後喜歡抱著他的大腿磨蹭，讓張淵智被磨得好氣又好笑，老是罵牠「變態」，但進財無厘頭行為還是為全家人帶來無限歡樂。

偶而被問到養狗怕不怕麻煩？張淵智理直氣狀地說「大家都是一家人，怎麼會嫌麻煩」，表示現在寵物服務多，以前出遠門還寄放親友家，現在直接送美容院住旅館，小別幾天飼主和寵物情感更好，且只要多留意小狗的生理變化，定時注射預防針，要「進財」活到老、活到滿不是問題，「花小小心思，一家人才能長久相伴」。

(中時 )