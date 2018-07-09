引進技術並走向國外 陸核電產業持續壯大

2018年07月09日 20:46 旺報 李鋅銅

大陸廣核集團（CGN）傳出有意購買英國8座電站的主要股份。俄羅斯則將在大陸建造三座核電機組。大陸不但將核電的經營腳步走向國外，也將更先進的技術引進國內，讓核電產業更壯大。

英國《衛報》7月9日報導，大陸廣核集團據傳有意購買英國8座電站的主要股份，其中包括薩福克郡的賽茲韋爾（Sizewell）電站和肯特郡的鄧傑內斯（Dungeness）電站。

8座核電站曾屬於英國能源集團，支撐英國約20%的電力需求。2008年，法國電力集團的子公司EDF以125億英鎊收購這些電站。第二年，英國天然氣所有者森特里克能源公司獲得20%的股份，價值17億英鎊，但在今年稍早，森特里克公司決定出售其擁有的20%的股份。英國有媒體暗示，指中廣核希望收購49%的股份，這表示EDF可能希望出售部分股份。

報導指出，這一交易將重新在英國引發有關大陸參與核電行業的辯論，也會讓英國首相梅伊感到「頭疼」。因為梅伊對於「讓大陸更多參與英國關鍵基礎設施專案表示擔心」，並已新啟動一項針對外資收購的國家安全檢查。兩年前，英國政府曾「基於安全原因」曾暫停大陸參與欣克利角C核電專案。

儘管如此，中廣核正成為英國原子能計畫中越來越重要的一員，該公司正與EDF能源公司合作，計畫在英國埃塞克斯郡的布拉德韋爾開發一座新核電站。

同樣在歐洲，俄羅斯總統普丁不久前訪問大陸就簽署了一系列核能領域合作協定。俄羅斯將在大陸建造三座核電機組，還將援助大陸建造快中子示範反應爐CFR-600。

俄羅斯防禦與安全問題專家卡申表示，快中子反應爐比熱中子反應爐更安全，俄羅斯是世界快中子反應爐技術領先者，數十年來一直利用這種反應爐作為商業樣品。他表示，俄羅斯在大陸核能市場成功承受住了競爭壓力，而中俄合作的重要性還包括俄羅斯願意和大陸分享未來的核能技術。

(旺報 )