《中時晚間快報》維持養殖漁業環境 七股漁民籲種電比例少一點

2018年07月09日 18:39 中時電子報 綜合報導

◎維持養殖漁業環境七股漁民籲種電比例少一點

蔡政府火力發電因空汙問題受到居民反彈，太陽能發電也有漁民有不同意見，七股養殖區80名漁民上午前往行政院陳情，希望當地太陽能種電業者可以把40%種電，60%漁業生產的比例，調整為20%種電，80%生產，以免破壞七股特有的淺坪式養殖，維持漁業生產環境。

◎瑪莉亞海警發布 最快23：30發陸警

氣象局9日下午2點半發布強烈颱風瑪莉亞的海上颱風警報，是今年第一個颱風警報，預計晚間11點半發布陸警。瑪莉亞也將成為今年侵襲台灣的第一個颱風，明晚到後天清晨颱風的影響最為劇烈，台南以北到宜蘭、花蓮均應嚴加戒備，風雨最大區域則在中部的台中或苗栗以北，至少為豪雨等級。

◎泰洞穴仍9人受困 全數救出需4天

泰國救難官員今天表示，受困於泰北清萊府睡美人洞的8名少年球隊員與1名教練，可能需要4天才能全部救出。少年足球隊員和教練受困地下洞穴已超過2周。而現實版鋼鐵人、美國科技富豪馬斯克團隊研發的輕型單人潛艇，預計將盡快投入救援工作。

◎吳克群赴北京挺伯樂 自爆以為對方是騙子

吳克群7日現身「伯樂」田定豐在北京舉辦的《趨光歲月》新書發表會，分享兩人相惜相知的情誼。他說，在他人生低谷時，田定豐找他合作做音樂，他一度以為田是個騙子。而聊到彼此成功時刻，田定豐數度哽咽落淚，表示因內心執著成就彼此生命的重量，助吳克群成為華語樂壇最重要的創作天王之一。

(中時電子報)