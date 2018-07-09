漏網鏡頭 柯P拜陳亞蘭為師學唱歌仔戲！？

2018年07月09日 18:45 中時電子報 綜合報導

以臺師大國際時尚研究所GF-EMBA前後期同學為基本成員，整合藝術時尚產業相關領域而成立的臺灣藝術時尚協會會員大會，日前在寒舍艾麗酒店召開。台北市長柯文哲、產業發展局林崇傑局長及商業處蔡宗雄處長，也應邀出席。

此次會員大會出席貴賓，還包括聯廣董事長余湘、遠東巨城購物中心董事長李靜芳、康泰納仕樺舍集團董事總經理劉震紳、台師大教授王千睿、寶格麗品牌董事總經理張麗敏等重要產業領導人，與會的產官學界對於臺灣藝術時尚協會的未來發展都有深切的期許，也都承諾願為臺灣藝術時尚產業的整合與前進貢獻心力。

大會晚宴由臺灣藝術時尚協會現任理事長暨國際旭菱資產管理董事長周珊旭，率領常務理事台北花卉產銷副董事長呂瀅瀅、常務監事華旅網際旅行社董事長謝欣霓及會員們，與賓客們歡聚。柯文哲市長時表示，對臺灣藝術時尚產業的發展及臺灣藝術時尚協會未來的推展計劃多所關注，市府也願意提供公部門的力量資源，幫助產業升級，協助臺灣藝術時尚協會推展計劃。

柯P和所有會員合影，玩的非常開心。(臺灣藝術時尚協會提供)

柯文哲市長上台致詞，還差點被考倒!現任臺灣藝術時尚協會理事的歌仔戲天王陳亞蘭以其豐富的舞台經驗，現場即興帶領柯文哲市長進行了一段歌仔戲的橋段，沒想到柯市長反應很快，當場跟著陳亞蘭現學現賣，來了一段身騎白馬，唱做俱佳，詼諧逗趣，贏得滿堂采!

臺師大國際時尚研究所有鑑於臺灣眾多時尚產業，缺少相關聯盟組織進行整合計畫，以致無法將時尚產業透過異業與跨界合作走向國際，在去年成立了「臺灣藝術時尚協會」，期盼能整合在地各時尚產業與藝術跨界領域工作者，並舉辦相關研討工作坊與成立產業推廣教育學苑，連結各方創意、行銷、媒體、管理、物流、電子商務、教育等人才，將臺灣時尚、藝術、設計、戲劇、電影、文創、精緻工藝、美食等相關產業整合推廣至國內各地，進而邁向國際市場。目前協會正在規劃，爭取成為首屆臺灣時尚週協辦單位，未來，也將聘請業界專業與知名人士成為學苑顧問，透過學苑平台行銷所屬產業，將個別行業力量加乘，相互合作，創造時尚生活，生活時尚。

(中時電子報)