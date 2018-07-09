香港國泰空廚　可日產14萬份餐點

2018年07月09日 18:59 中時 陳麒全

工作人員將煎蛋翻面，裝入餐盤內完成歐姆蛋成品。（陳麒全攝）

為了更有效率的烹飪生產餐點，開發了自動擺盤機，生產線長27公尺，設有19個站區。（陳麒全攝）

目前自動擺盤機仍保留有部份人工作業，是經過研究後做出的決定。這少數幾站人工作業主要是擺放飲水等物品，這些物品由機械作業誤差較高，人工擺放可以維持產品的準確度。（陳麒全攝）

廚房內的3座自動炒燉鍋，每1鍋1次可以炒出300公斤的炒飯或燴飯，等於1架飛機需要的炒飯量，在30分鐘就可以完成烹煮，效率相當高。（陳麒全攝）

國泰空廚平均每天生產8萬3000份，提供給航班旅客食用，其中75％供應國泰航空。（陳麒全攝）

搭乘飛機旅行時，飛機餐點也是旅客注重的一環。國泰空廚是國泰航空全資子公司，位在香港國際機場周圍腹地，佔地7萬3400平方公尺，相當於13個足球場，目前員工共2000人，24小時輪班，最大產能可以每天14萬份飛機餐，平均每天生產8萬3000份，提供給航班旅客食用，其中75%供應國泰航空，也服務包括中華航空、長榮航空在內52家飛航香港的航空公司，供應機艙餐飲數量佔香港機場總數量的65%。

國泰空廚最高生產飛機餐的數量，於2017年耶誕假期的12月23日創下單日10萬1791份的最高紀錄，為了增加生產效率，先後引進自動擺盤機與煎蛋機等自動化烹飪設備。廚房內的3座自動炒燉鍋，每1鍋1次可以炒出300公斤的炒飯或燴飯，等於1架飛機需要的炒飯量，在30分鐘就可以完成烹煮，效率相當高。

國泰空廚行政總裁黃文傑指出，為了更有效率的烹飪生產餐點，開發了自動擺盤機，生產線長27公尺，設有19個站區，其中13個採全自動作業，另外有6個採半自動或全人工作業，每小時可以完成1344個餐盤擺放，裝入32個飛機餐的餐車。

黃文傑表示，目前自動擺盤機仍保留有部份人工作業，是經過研究後做出的決定。這少數幾站人工作業主要是擺放飲水等物品，這些物品由機械作業誤差較高，人工擺放可以維持產品的準確度。

另外，西式早餐主角的歐姆蛋，由於需求量相當大，國泰空廚也引進自動煎蛋機，提升生產數度。自動煎蛋機配置18個煎盤，搭配加溫、注油、注蛋液等自動化設施，運作時，放在煎盤上的煎鍋在前段空鍋持續加熱，加熱時間及溫度都經過精準計算，轉到噴油嘴下方機器以噴霧狀注入油品，接著也由機器自動加入定量的蛋液。這時由人工接手轉動煎鍋讓蛋液平均分布在煎鍋內，最後由第2位工作人員將煎蛋翻面，裝入餐盤內完成歐姆蛋成品。

(中時 )