自主智慧產權 陸三代核電技術走進國際市場

2018年07月09日 20:46 旺報 李鋅銅

從大亞灣核電站的鋼筋水泥都需要進口，到如今「華龍一號」示範工程防城港二期設備國產化率86.7%。40年來，大陸的核電技術從完全的「小學生」，到擁有自主智慧財產權的世界先進三代核電技術，更走進國際市場。

1987年開建的大亞灣核電站，當時大陸設備的國產化率不到1%，連最基本的鋼筋水泥都需要進口，只有鍋爐是大陸生產。作為大陸第一批核電人，廣西防城港核電公司副總經理宮廣臣對30多年前的情況記憶猶新。「大亞灣核電站總投資40億美元，但當時我們外貿進出口總額僅為206.4億美元，國家外匯儲備只有區區1.67億美元。」

經過7年建設，1994年5月6日，大亞灣核電站建成投入商業運作，實現了大陸大型商用核電站零的突破。1997年7月1日，大亞灣核電站首位中方廠長濮繼龍走馬上任，鑰匙交回到大陸人手中，比原計畫提前了2年。

多年來，在中廣核及其他核電產業鏈上企業的共同努力下，大陸核電建設的設備國產化率持續提升。從紅沿河1號機組的75%，提升至「華龍一號」示範工程防城港二期的86.7%。

近年來，中廣核還在中東歐、非洲、東南亞等地不斷推動「華龍一號」出海，並在大陸國內推進「華龍一號」批量化建設。中廣核董事長賀禹表示，出口一座「華龍一號」核電站相當於出口200架商業客機，並將帶動大陸裝備製造業5400多家企業「走出去」，不斷提升「中國製造」和「中國智造」的影響力。

(旺報 )