幫助他人獲重生　林口長庚鼓勵器捐

林口長庚醫院鼓勵民眾簽署器官捐贈同意書，並預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書。（葉臻攝）

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林口長庚紀念醫院舉辦器官捐贈宣導，院內成功捐贈人數與器官數皆為全國第1。（葉臻攝）

林口長庚醫院為宣導器官捐贈理念，9日起至13日將在醫學大樓及兒童大樓大廳設置專屬器官捐贈及預立安寧緩和醫療意願服務台，協助民眾簽署器官捐贈同意書，將意願註記在健保IC卡上。

今年65歲的腎臟移植受贈者吳沅衿，42歲開始歷經了3年10個月的洗腎人生，直到等到大愛捐腎才獲得重生，她哽咽表示，當時想到捐贈同時代表著另一個家庭的破碎，心情非常激動，因此術後她非常重視飲食和規律的生活作息，搭配運動且配合醫師治療，至今已帶著新腎臟體驗23年的幸福人生。

吳沅衿也表示，自己很早就簽下器捐卡，她本身也是器捐登錄中心的志工，推動器捐不餘遺力，希望能盡一己之力，讓更多人加入支持器官捐贈的行列，院方表示，透過器捐宣導，每年約可增加千人簽署同意書，年齡層也越來越廣，今年也同步宣導預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書，讓民眾能自主非常時段的醫療意願。

院方表示，台灣目前約有39萬人簽署器官捐贈同意書，長庚醫院至今已協助1500多名有捐贈意願的病患完成器官捐贈心願，去年也完成43例器捐個案和265例大愛移植，成功捐贈人數與器官數皆為全國第1，幫助許多家庭獲得重生。

(中時 )

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