搶攻世足商機 買HUGO BOSS香水送足球

2018年07月09日 18:59 中時 吳娮翎

HUGO BOSS自信香氛系列。（HUGO BOSS提供）

Dunhill Desire Blue Ocean藍海男性淡香水100ml，2700元。（Dunhill提供）

Ermenegildo Zegna柑泉橙花男性香氛。（Ermenegildo Zegna提供）

看好世足商機，HUGO BOSS推出限量版BOSS BOTTLED UNITED自信聯盟男性淡香水，並找來4位球星擔綱代言，包括左翼球員Julian Draxler、負責進攻中場的Philippe Coutinho、擅長前鋒位置的Harry Kane和射手Alvaro Morata。

HUGO BOSS舉辦自信聯盟香氛快閃迷你運動場，即日起至15日，在台北忠孝SOGO3樓登場，購買兩瓶指定Hugo Boss香氛，即加贈Hugo Boss限量皮革足球，數量有限，送完為止，凡消費即可索取足球卡參加2018世足冠軍預測，預測成功者有機會獲得香氛正貨。

除了HUGO BOSS祭出男香搶市，dunhill也發表以海洋為靈感，結合潔淨清透和紳士的浪漫冒險的清新馥奇調新香「藍海男性淡香水」，Ermenegildo Zegna在則發表柑泉橙花男性香氛，展現自信、時尚又帶點瀟灑的現代雅痞風格。

(中時 )