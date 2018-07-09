搶攻世足商機 買HUGO BOSS香水送足球

BOSS BOTTLED UNITED自信聯盟男性淡香水找來4位球星代言。（HUGO BOSS提供）

友善列印
中時
HUGO BOSS自信香氛系列。（HUGO BOSS提供）
Dunhill Desire Blue Ocean藍海男性淡香水100ml，2700元。（Dunhill提供）
Ermenegildo Zegna柑泉橙花男性香氛。（Ermenegildo Zegna提供）

看好世足商機，HUGO BOSS推出限量版BOSS BOTTLED UNITED自信聯盟男性淡香水，並找來4位球星擔綱代言，包括左翼球員Julian Draxler、負責進攻中場的Philippe Coutinho、擅長前鋒位置的Harry Kane和射手Alvaro Morata。

HUGO BOSS舉辦自信聯盟香氛快閃迷你運動場，即日起至15日，在台北忠孝SOGO3樓登場，購買兩瓶指定Hugo Boss香氛，即加贈Hugo Boss限量皮革足球，數量有限，送完為止，凡消費即可索取足球卡參加2018世足冠軍預測，預測成功者有機會獲得香氛正貨。

除了HUGO BOSS祭出男香搶市，dunhill也發表以海洋為靈感，結合潔淨清透和紳士的浪漫冒險的清新馥奇調新香「藍海男性淡香水」，Ermenegildo Zegna在則發表柑泉橙花男性香氛，展現自信、時尚又帶點瀟灑的現代雅痞風格。

(中時 )

幫助他人獲重生　林口長庚鼓勵器… 強颱瑪莉亞快來了　牢記發電機三…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。