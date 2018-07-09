強颱瑪莉亞快來了　牢記發電機三原則停電免驚！

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中時電子報
綜合報導

強颱瑪莉亞即將來襲，民眾最怕停電問題，住宅大樓若設有發電機，就不用擔心受困電梯或車庫內，發電業者提醒民眾，購買緊急備用柴油引擎發電機前，可上網先做功課，其次要確保發電機的產地，第三是定期檢查。

台灣消防器材工業同業公會前理事長吳文進說，一般民眾居住社區若要採購發電機設備，可以先上網或去公會網站查詢，了解發電機設備廠商的規模、品管認證等情況，比較能避免買到有中古當新品的「整新品」情況。

其次，吳文進指出，購買發電機時要確保產地，發電機最主要設備是引擎和電機頭，由於引擎價格高低可相差數十萬元，有些建商、社區花較高的錢想買進口設備，卻買到實際是大陸製卻掛他國製的引擎，雖然廠商因此增加運費，但附加價值提高，由於大陸已是全球製造重鎮，廠家眾多，水準參差不齊，落差頗大，因此購買前建議要確認台灣代理商，以確保產品來源和保固。

另外，發電機業者建議，一般發電機現在是保固一年，但可視合約調整，買下發電機後，社區最好找原廠或代理商檢查，每月檢查一次，最少也要兩個月檢查一次，每次啟動15分鐘做空轉測試，確認引擎運轉是否平順，有無漏油、漏水、漏氣，供電有無正常等確保發電機可以運作，以免颱風來時，需要緊急備用電源，卻沒有電的情況發生。

業者也提醒，若居住在低窪地區或容易淹水的地方，要注意發電機房設置地點，以免淹水導致發電機無法使用，或是機房潮溼使得發電設備控制失靈等，日後就得要花大錢整修。

目前全球三大發電機品牌為美製，主要是Caterpillar、Cummins和KOHLER，再者還有歐、日、韓、印度和土耳其等製品；國內大廠為大同、東元、中興、至盛、中國菱電、崇友等。目前一般大樓對發電機的需求約30千瓦以上，價格約30萬到數百萬元，台灣一年發電機需求量約4000到5000台左右。

業者透露，高科技電子廠對平穩電力需求較高，多半採購進口品牌，一般大樓國內外廠牌都有使用。業者建議，消費者購買前可以先詢問業者發電機的製造廠、引擎原產地、電機頭產地、有無在台合格代理商或工廠等以確保產品保障。

(中時電子報)

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