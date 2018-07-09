苗栗2千多萬親子公園隆重登場　預計10月底完工

親子公園最大看點為高度9公尺的八爪章魚溜滑梯，延伸出8條彎延曲折的路線。（何冠嫻翻攝）

友善列印
中時
何冠嫻
縣長徐耀昌帶領立委及地方各界，為親子公園新建工程持鏟動土，祈求順利。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府斥資2千4百萬於縣議會後方建設親子公園，用地3.4公頃以八爪章魚磨石子溜滑梯為主角，尚未開始打造已先造成轟動。終於在今日上午動工，揭開序幕，大人小孩期待已久的親子公園，也將在10月底完工。

政府預計用章魚、貝殼等元素打造出活潑有趣且有著海底世界幻象的親子公園。整座公園最大看點為9公尺高的「八爪章魚磨石子溜滑梯」，章魚的8隻腳以8條不同彎延曲折的滑梯路線代替，讓孩子們從3.2公尺高度滑下，進入海底世界，體驗著刺激的速度感。另外更規畫一座適合幼齡兒童的「貝殼造型磨石子溜滑梯」，同時滿足各個年齡層。一旁也將設置沙坑、攀爬鋼架與互動鞦韆，多種遊憩設施，讓孩子玩到不想回家。

除了孩子的娛樂外，政府也將在親子公園內規畫方便家長看顧孩童的乘涼區，還有一大片草原，可以呼朋引伴，一起野餐放風箏。一旁還會有洗腳池與海盜船樣式的親子廁所，讓大人小孩都能徹底享受親子公園的各項設施。

有著令許多人期待的設施與造景，縣議會後方的親子公園終於在今日早上，由苗栗縣長徐耀昌與立委徐志榮帶領縣議員、里長等，一同進行親子公園動土儀式，預計10月底完工，讓苗栗縣民多個免費的休閒去處，孩童們也有個大樂園得以歡度時光、揮灑青春汗水。

(中時 )

強颱瑪莉亞快來了　牢記發電機三… 安捷航空訓練機失事 機上3人平…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。