苗栗2千多萬親子公園隆重登場　預計10月底完工

2018年07月09日 18:59 中時 何冠嫻

縣長徐耀昌帶領立委及地方各界，為親子公園新建工程持鏟動土，祈求順利。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府斥資2千4百萬於縣議會後方建設親子公園，用地3.4公頃以八爪章魚磨石子溜滑梯為主角，尚未開始打造已先造成轟動。終於在今日上午動工，揭開序幕，大人小孩期待已久的親子公園，也將在10月底完工。

政府預計用章魚、貝殼等元素打造出活潑有趣且有著海底世界幻象的親子公園。整座公園最大看點為9公尺高的「八爪章魚磨石子溜滑梯」，章魚的8隻腳以8條不同彎延曲折的滑梯路線代替，讓孩子們從3.2公尺高度滑下，進入海底世界，體驗著刺激的速度感。另外更規畫一座適合幼齡兒童的「貝殼造型磨石子溜滑梯」，同時滿足各個年齡層。一旁也將設置沙坑、攀爬鋼架與互動鞦韆，多種遊憩設施，讓孩子玩到不想回家。

除了孩子的娛樂外，政府也將在親子公園內規畫方便家長看顧孩童的乘涼區，還有一大片草原，可以呼朋引伴，一起野餐放風箏。一旁還會有洗腳池與海盜船樣式的親子廁所，讓大人小孩都能徹底享受親子公園的各項設施。

有著令許多人期待的設施與造景，縣議會後方的親子公園終於在今日早上，由苗栗縣長徐耀昌與立委徐志榮帶領縣議員、里長等，一同進行親子公園動土儀式，預計10月底完工，讓苗栗縣民多個免費的休閒去處，孩童們也有個大樂園得以歡度時光、揮灑青春汗水。

(中時 )