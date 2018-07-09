瑪莉亞來勢洶洶 台南市水利局整備因應

無米樂社區已預布４台移動式抽水機組。（台南市水利局提供）

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無米樂社區已預布４台移動式抽水機組。（台南市水利局提供）

瑪莉亞颱風來勢洶洶，台南市水利局9日啟動防汛編組巡查，除各區公所已備妥砂包最低安全存量共近17萬包外，也完成53座抽水站整備，確保油料72小時運轉無虞，並公布預置地點。

水利局指出，前波豪雨造成淹水的後壁區無米樂社區，已通知後壁區公所務必注意抽水機啟動時機，目前已經預布4部移動式抽水機組，隨時因應狀況啟動抽水作業。

操作人員會24小時待命，確保53座抽水站，72小時運轉無虞，移動式抽水機也預布完成，並填妥油料，測試確保運轉8小時無虞，也備妥防汛塊580個，太空包袋500包。

而對工程施工中的防汛缺口，及橋梁工程是否阻礙水流，也會加強防護，包括三爺溪河道的施工缺口，通知廠商務必先行封堵；竹溪水環境營造工程，也已通知廠商檢視河道中施工機具，版樁預先撤離以免阻礙水流，並通知工務局加強督導目前改建中橋梁防汛準備情形，同時聯繫水利署六河局對於港尾溝溪排水、六塊寮排水整治工程請加強督導防汛準備。

而沿海低窪地區，水利局則表示，已預布4台發電機於龍山社區、玉山社區、三寮灣社區及頭港社區，並視沿海供電情形相互調度支援。

將適時啟動易淹水地區35個水患自主防災社區運轉，

也請市民多利用「臺南水情即時通APP」，提早做好防災準備。

(中時 )

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