六都電競爭霸戰正式開打 市長候選人出招比創意

六都電競爭霸賽開打，市長候選人出奇招搶年輕人。(精鍊公關提供)

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中時電子報

電競狂潮不斷發燒，電競玩家們除了將國際賽事、職業聯賽作為目標，2018六都電競爭霸戰作為全台最大業餘賽事也成為素人選手們爭取榮耀的最高舞台，獎金額高達新台幣250萬元，近千位電競好手於7月9日正式開打，而六都選情也延燒至電競賽上，各都首長為了更貼近年輕人，特地化身英雄角色拍攝影片幫自家隊伍加油，為期近一個半月的激戰拉開序幕！

行政院政務委員暨體育運動發展委員會召集人張景森表示，無論是台灣代表隊強勢奪下亞運正賽資格，或在國際賽事中的亮眼表現，都展現了台灣電競人才的實力與電競產業未來的無限發展可能，很高興看到有六都電競賽這樣的賽事作為素人炫技的最高舞台。

隨著年底大選逼近，六都選情也延燒到全台最大業餘電競戰場上。為強攻年輕人的心，各都首長化身英雄角色，拍攝各都專屬開戰影片，捍衛自家榮譽！高雄市長候選人許立明舉起法杖，搖身一變成為了爆發法師「勒布朗」，將領軍高雄再度挑戰總冠軍。

皎月女神「黛安娜」則成為了台南市長候選人李孟諺的化身，引領台南市揮軍北上。台中市長林佳龍掏出霸氣雙槍，化身驅魔聖槍「路西恩」，幫台中市隊伍消滅所有敵人。桃園市長鄭文燦則扮演起暗夜獵人「汎」，替桃園市開出一條奪冠之路。

浪人「犽宿」則是新北市長候選人朱立倫的化身角色，扛著傷害，成為了衛冕冠軍新北市最堅強的後盾。台北市長柯文哲扮演狂野獵手「奈德麗」主動出擊，捍衛台北市的地盤與榮耀。各都首長拍影片、比創意，除了想更貼近年輕人之外，也期待自家隊伍可以登上六都電競冠軍寶座。

(中時電子報)

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