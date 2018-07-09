大埔里觀光協會邀觀光處長王源鍾談縣內觀光發展困境

大埔里觀光協會今9日邀請縣府觀光處長王源鍾與各觀光產業座談，會中王處長特針對縣內觀光發展困境，談如何強化觀光新元素及把以前被忽略的價值再找回來，從軟體配套，以市場差異性再創觀光新價值，會中觀光產業界也熱烈發言；暨南大學務長江大樹也以學者立場看南投觀光發展，提出建言。
陸客不來、7/1軍公教年金改革，薪水大幅縮減，加上1例1休，造成觀光產業面臨重大衝擊與觀光發展困境，埔里觀光產業龍頭的大埔里觀光產業協會今天舉行第5屆理事長暨理監事授證典禮，理事長廖嘉展特邀觀光處長王源鍾與各觀光產業界座談，王處長在會中特別提出他對如何提昇觀光發展的看法與建議。
王處長表示，觀光產業發展人是最大因素，心態很重，如何創造、建構新元素很重要，南投縣有最好的觀光資源，有太多好玩之地，如何開發新點子、有獨特創意，把以前被忽略的價值找回來，如銀河季、螢火蟲季等的星空環境，南投有其基本條件，有其獨特性，並具市場區隔性，再配合長遠的軟體周邊服務配套，產生市場差異性，自能吸引遊客。
王處長也提醒觀光業者，埔里福興溫泉區目前開挖的溫泉井，出水溫度44度，碳酸氫鈉泉質經檢測為全國最佳水質，基礎建設明年中將完成，接著就是全新飯店的嶄新觀光溫泉區，5-6年將全面建設完成，未來可能會造成南投縣觀光市場的大變動，將會刺激提升未來觀光發展，餐飲、拼手禮大利多，值得業界深思。
大日月潭觀光產業協會理事長陳明賢建議，觀光產業要統一整合，推出故事遊程與套裝行程，針對日、韓、港及新加坡遊客提供新元素，應具有相當吸引力。
暨南大學副校長江大樹對於當前觀光旅遊困境，提出如何挑戰突破看法，建議要讓在地咖啡及生活幸福指標的蝴蝶等元素做更大發揮，並與在地連結，還有淡季挑戰空汙健康環境品質，餐飲改善，創造低碳旅遊以及高齡友善遊安排的文化健康遊程設計非常重要，將是創造觀光遊人再現高峰新契機。
造紙龍業者提出，如何讓既有資源，貼近民眾需求，再創價值，建議政府宜考慮交通的可發展性，地區交通如何連結點線至社區迴轉站非常重要，埔里虎頭山有獨特180視野的夜景、如何再結合寺廟集度，在晚間創造點燈祈福的「觸摸台灣心臟」的主題遊程，甚至節慶、耶誕開創步行走虎頭山的萬人步道規劃，應是深具前瞻及創造遊客，帶動觀光的好模式。
(中時 )