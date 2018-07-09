大埔里觀光協會邀觀光處長王源鍾談縣內觀光發展困境

2018年07月09日 19:04 中時 楊樹煌

▲大埔里觀光產業發展座談，觀光產業界的18度C茆董事長（中）、牛耳渡假村總經理黃碩基（右）及日管處陳主任都應邀列席。（楊樹煌攝）

▲日月潭觀光產業協會理事長陳明賢建議觀光業者要推出故事遊程與套裝行程，才吸日韓港及新加坡遊客。（楊樹煌攝）

大埔里觀光協會今9日邀請縣府觀光處長王源鍾與各觀光產業座談，會中王處長特針對縣內觀光發展困境，談如何強化觀光新元素及把以前被忽略的價值再找回來，從軟體配套，以市場差異性再創觀光新價值，會中觀光產業界也熱烈發言；暨南大學務長江大樹也以學者立場看南投觀光發展，提出建言。

陸客不來、7/1軍公教年金改革，薪水大幅縮減，加上1例1休，造成觀光產業面臨重大衝擊與觀光發展困境，埔里觀光產業龍頭的大埔里觀光產業協會今天舉行第5屆理事長暨理監事授證典禮，理事長廖嘉展特邀觀光處長王源鍾與各觀光產業界座談，王處長在會中特別提出他對如何提昇觀光發展的看法與建議。

王處長表示，觀光產業發展人是最大因素，心態很重，如何創造、建構新元素很重要，南投縣有最好的觀光資源，有太多好玩之地，如何開發新點子、有獨特創意，把以前被忽略的價值找回來，如銀河季、螢火蟲季等的星空環境，南投有其基本條件，有其獨特性，並具市場區隔性，再配合長遠的軟體周邊服務配套，產生市場差異性，自能吸引遊客。

王處長也提醒觀光業者，埔里福興溫泉區目前開挖的溫泉井，出水溫度44度，碳酸氫鈉泉質經檢測為全國最佳水質，基礎建設明年中將完成，接著就是全新飯店的嶄新觀光溫泉區，5-6年將全面建設完成，未來可能會造成南投縣觀光市場的大變動，將會刺激提升未來觀光發展，餐飲、拼手禮大利多，值得業界深思。

大日月潭觀光產業協會理事長陳明賢建議，觀光產業要統一整合，推出故事遊程與套裝行程，針對日、韓、港及新加坡遊客提供新元素，應具有相當吸引力。

暨南大學副校長江大樹對於當前觀光旅遊困境，提出如何挑戰突破看法，建議要讓在地咖啡及生活幸福指標的蝴蝶等元素做更大發揮，並與在地連結，還有淡季挑戰空汙健康環境品質，餐飲改善，創造低碳旅遊以及高齡友善遊安排的文化健康遊程設計非常重要，將是創造觀光遊人再現高峰新契機。

造紙龍業者提出，如何讓既有資源，貼近民眾需求，再創價值，建議政府宜考慮交通的可發展性，地區交通如何連結點線至社區迴轉站非常重要，埔里虎頭山有獨特180視野的夜景、如何再結合寺廟集度，在晚間創造點燈祈福的「觸摸台灣心臟」的主題遊程，甚至節慶、耶誕開創步行走虎頭山的萬人步道規劃，應是深具前瞻及創造遊客，帶動觀光的好模式。

(中時 )