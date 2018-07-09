被小S示愛！《軍師聯盟2》吳秀波靦腆喊開心

2018年07月09日 19:17 中時 林淑娟

吳秀波監製、主演的《軍師聯盟2虎嘯龍吟》，收視與口碑俱佳。（中視）

中視8點《軍師聯盟2虎嘯龍吟》正在中視8點時段熱播，收視屢創佳績。對於前陣子小S受訪時公開表示欣賞「吳老師」，身兼監製與主演的吳秀波日前在網路節目設計的快問快答單元也被問及此事，「波叔」露出男孩系的靦腆笑容：「很開心！」如果兩人有機會演戲，他覺得倒是能和小S合作「一起喝酒」的角色，這答案似乎透露出他對小S的嗜好頗了解。

吳秀波接受網路節目《橘子辣訪》訪問，被問到自認代表作是哪一部時，他竟謙卑回說：「還沒拍出來！」其實他主演的多部戲劇及電影都是有口皆碑，《軍師聯盟》上下兩部更是高規格的大戲，在台播出開出亮眼收視，吳秀波卻仍相當謙遜，果真符合他的處事風格，公開場合從不曾有過任何批評言論，對自己的演藝事業，他以八個字「接劇隨緣、演戲由心」形容。簡單的一句話也體現了他的人生哲理。

穩重的型男大叔也有冷面笑匠的一面，他和一起演過戲的Angelababy(楊穎)實際年齡相差21歲，但波叔完全不擔心被觀眾認為是中年油膩男，他說，其實最想問楊穎的就是：「到底多高？」50歲男星中誰保養的最好？他則面不改色回答「我」，極具「笑」果。

吳秀波在圈內人緣極好，《軍師聯盟》幕前幕後提到他都是敬仰和佩服，而他私下還當起紅娘，劇中飾演汲布一角的陸思宇，戲裡暗戀司馬夫人張春華，戲外吳秀波則搓合陸思宇和自己的經紀人，兩人6月開花結果，吳秀波還親自在婚禮上證婚。

該劇收視持續飆升，開播至今4歲以上族群平均收視最高達1.21。這部大製作的三國史詩劇就男女分眾收視觀察，數字落差不大，不再只是男性愛看，主要是歷史劇一點都不生硬，敘事的邏輯讓人清楚易懂，就連戰役的鋪成，經過鏡頭的呈現也讓人一看就有種「原來這就是歷史寫的那樣」。像是這幾日接續要播出的劇情也將再掀高潮，經典的火燒上方谷登場，魏蜀兩國再度交戰，而司馬懿的兒子司馬昭因擅自行動，導致魏軍大敗，戰爭場面磅礡，加上震撼的音效，司馬懿和諸葛亮之間的情緒轉折，讓人看了也跟著情緒激昂。

(中時 )