鶻鷹取代殲15為新一代艦載機？ 陸媒：還早得很

2018年07月09日 19:15 中時電子報 盧伯華

最近中國航母未來艦載機可能由FC-31鶻鷹取代現有殲-15的新聞受到外媒高度關注，但陸媒就此分析指出，鶻鷹推重比較低，只能用彈射起飛，現有遼寧艦或同型國產航母001A的滑躍起飛無法適用。而目前正在測試殲-15彈射起飛改進型，應該還是比較靠譜的選擇，鶻鷹雖有隱形的優勢，未來成為新一代艦載機恐怕還有長路要走。

這則最早由港媒《南華早報》報導的新聞指出，中國所使用的艦載機殲-15因機身過重、設計較為過時，以致事故頻傳。目前共軍正在研製新型艦載機以取代遼寧艦使用的殲-15，這種新型艦載機極可能為具有隱型功能的FC-31「鶻鷹」（俗稱殲-31）的艦載機版。

但是，陸媒《鳳凰軍事》在一評論中質疑：鶻鷹戰機真的能從遼寧艦和首艘國產航母的滑躍甲板上起飛嗎？

該評論指出，遼寧艦和首艘國產航母都沿襲了俄製庫茲涅佐夫級航母的滑躍起飛、攔阻降落（STOBAR）起降方案。殲-15艦載戰鬥機在整體佈局上則完全沿襲蘇-33「海側衛」戰機設計，在起飛時，它可以在攜帶空空導彈的輕載狀態下在105公尺的兩個起飛點起飛，也可以在攜帶反艦導彈的重載狀況下在195公尺的遠距起飛點滑躍起飛。

鶻鷹FC-31第四代雙發中型隱形戰鬥機在第十屆中國航展首次展示飛行，此型戰機傳出可能取代現有的殲-15成為中國艦載機主力。（圖／新華社）

既然不使用蒸汽或電磁彈射器起飛，那麼在滑躍起飛航母上，艦載戰鬥機自己的推重比就非常重要了。文章分析道，蘇-33因為增加了機翼折疊結構，比原版蘇-27的重量大不少，因此其推重比，在26噸正常起飛重量下，非滿油和滿油情況下分別為0.96、0.84，33噸最大起飛重量推重比為0.76，殲-15的起飛重量在複合材料等減重舉措之下，在發動機一樣的情況下，應該比蘇-33更高。

文章指出，俄羅斯海軍目前正用米格-29K新一代艦載戰鬥機取代停產的蘇-33，在三代機中就是以高推重比著稱，它採用了最大推力8.8噸（起飛模式9噸）的2台RD-33MK型發動機，總推力18噸，最大起飛重量24噸，它在18噸正常起飛重量情況下推比高達1.06，24噸最大起飛重量情況下，推重比也有0.84，比蘇-33和殲-15更高。

因此，現有情況下FC-31顯然不具備這種高推重比。根據已公開的2.0版FC-31官方數據，它最大起飛重量為28噸，使用兩台渦扇-13E型發動機，這種發動機被普遍認為是9噸級，和米格-29K的RD-33MK類似，兩台發動機總推力18噸級，最大起飛重量推比僅有0.64，這還是鶻鷹陸基版的數據，沒算上艦載版因為機翼折疊增加的重量。

鶻鷹戰機因推重比較低，要成為艦載機除非更換發動機，否則就只能等配備彈射式甲板的國產航母完成時才能作為艦載機。圖為鶻鷹戰機在2014年珠海中國航展上展示飛行。（圖／新華社）

分析指出，FC-31未來即使真的要作為艦載機，採用彈射起飛是唯一可行的方式。但是目前中共海軍正在測試殲-15彈射起飛型改進型，應該是未來國產彈射起飛型常規動力航母最靠譜的選擇，而FC-31目前僅有2架原型機，距離改成艦載戰鬥機還有相當長的路要走。

文章最後結論說，FC-31和殲-15相比具備隱形優勢，但在航程、推重比上都處於劣勢，性能落後的渦扇-13E發動機是鶻應成為海軍四代戰機最大的障礙，如果11噸級的渦扇-19型的先進中推發動機能夠裝上它，鶻鷹才能飛上中國航母的甲板，而這中間需要的時間，估計不會太短。

(中時電子報)