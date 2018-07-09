鶻鷹取代殲15為新一代艦載機？ 陸媒：還早得很

鶻鷹戰機或稱殲-31，是中國航空工業集團公司瀋陽飛機公司所研製的第四代雙發中型隱形戰鬥機，圖為2014年首度在第十屆中國航展首度亮相的戰機模型。（圖／新華社）

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中時電子報

最近中國航母未來艦載機可能由FC-31鶻鷹取代現有殲-15的新聞受到外媒高度關注，但陸媒就此分析指出，鶻鷹推重比較低，只能用彈射起飛，現有遼寧艦或同型國產航母001A的滑躍起飛無法適用。而目前正在測試殲-15彈射起飛改進型，應該還是比較靠譜的選擇，鶻鷹雖有隱形的優勢，未來成為新一代艦載機恐怕還有長路要走。

這則最早由港媒《南華早報》報導的新聞指出，中國所使用的艦載機殲-15因機身過重、設計較為過時，以致事故頻傳。目前共軍正在研製新型艦載機以取代遼寧艦使用的殲-15，這種新型艦載機極可能為具有隱型功能的FC-31「鶻鷹」（俗稱殲-31）的艦載機版。

但是，陸媒《鳳凰軍事》在一評論中質疑：鶻鷹戰機真的能從遼寧艦和首艘國產航母的滑躍甲板上起飛嗎？

該評論指出，遼寧艦和首艘國產航母都沿襲了俄製庫茲涅佐夫級航母的滑躍起飛、攔阻降落（STOBAR）起降方案。殲-15艦載戰鬥機在整體佈局上則完全沿襲蘇-33「海側衛」戰機設計，在起飛時，它可以在攜帶空空導彈的輕載狀態下在105公尺的兩個起飛點起飛，也可以在攜帶反艦導彈的重載狀況下在195公尺的遠距起飛點滑躍起飛。

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鶻鷹FC-31第四代雙發中型隱形戰鬥機在第十屆中國航展首次展示飛行，此型戰機傳出可能取代現有的殲-15成為中國艦載機主力。（圖／新華社）

既然不使用蒸汽或電磁彈射器起飛，那麼在滑躍起飛航母上，艦載戰鬥機自己的推重比就非常重要了。文章分析道，蘇-33因為增加了機翼折疊結構，比原版蘇-27的重量大不少，因此其推重比，在26噸正常起飛重量下，非滿油和滿油情況下分別為0.96、0.84，33噸最大起飛重量推重比為0.76，殲-15的起飛重量在複合材料等減重舉措之下，在發動機一樣的情況下，應該比蘇-33更高。

文章指出，俄羅斯海軍目前正用米格-29K新一代艦載戰鬥機取代停產的蘇-33，在三代機中就是以高推重比著稱，它採用了最大推力8.8噸（起飛模式9噸）的2台RD-33MK型發動機，總推力18噸，最大起飛重量24噸，它在18噸正常起飛重量情況下推比高達1.06，24噸最大起飛重量情況下，推重比也有0.84，比蘇-33和殲-15更高。

因此，現有情況下FC-31顯然不具備這種高推重比。根據已公開的2.0版FC-31官方數據，它最大起飛重量為28噸，使用兩台渦扇-13E型發動機，這種發動機被普遍認為是9噸級，和米格-29K的RD-33MK類似，兩台發動機總推力18噸級，最大起飛重量推比僅有0.64，這還是鶻鷹陸基版的數據，沒算上艦載版因為機翼折疊增加的重量。

鶻鷹戰機因推重比較低，要成為艦載機除非更換發動機，否則就只能等配備彈射式甲板的國產航母完成時才能作為艦載機。圖為鶻鷹戰機在2014年珠海中國航展上展示飛行。（圖／新華社）

分析指出，FC-31未來即使真的要作為艦載機，採用彈射起飛是唯一可行的方式。但是目前中共海軍正在測試殲-15彈射起飛型改進型，應該是未來國產彈射起飛型常規動力航母最靠譜的選擇，而FC-31目前僅有2架原型機，距離改成艦載戰鬥機還有相當長的路要走。

文章最後結論說，FC-31和殲-15相比具備隱形優勢，但在航程、推重比上都處於劣勢，性能落後的渦扇-13E發動機是鶻應成為海軍四代戰機最大的障礙，如果11噸級的渦扇-19型的先進中推發動機能夠裝上它，鶻鷹才能飛上中國航母的甲板，而這中間需要的時間，估計不會太短。

(中時電子報)

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文章來源：殲31能在遼寧艦上滑躍起飛？數據顯示這項指標太差

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