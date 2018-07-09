颱風來臨前 農委會主委林聰賢深夜探班蔬果批發市場

2018年07月09日 19:21 中時 鄭郁蓁

強颱瑪莉亞來襲，加上七月初連日豪雨農作物災損已經超過三千萬，農委會遭各界罵到臭頭，農委會主委林聰賢皮繃得緊，今天晚上11點要趕在颱風之前巡視台北市第一果菜批發市場，關心民生必需品供需情形。

因擔心颱風後買不到菜，台北賣場備貨量為平常的五倍，量販店也出現搶菜潮，農委會雖表示蔬果供應無虞，但主委林聰賢下午即以簡訊通知各大媒體，他將前往市場關心果菜供需情形，顯然想在颱風前夕挽回民心。

不過颱風還未致災，7月初受滯留鋒面引進豪雨影響，農委會相關單位統計，截至7月9日17點，農業產物估計損失計已達3161元，其中彰化縣最慘，占整體42%，損失1322萬元。

以縣市來看，彰化縣損失最嚴重，金額達1322萬元，雲林縣損失579萬元、臺南市損失519萬元、高雄市損失311萬元、屏東縣損失273萬元、嘉義縣損失124萬元。

農產損失部分，金額2408萬元(含養蜂損失18.4萬元)，農作物被害面積1617公頃，損害程度11％，換算無收穫面積177公頃。受損作物主要為落花生，其次為蔥、西瓜、洋香瓜及一期水稻等。

而現在正是水稻採收期，為降低損害，農委會副主委陳吉仲今天下午也緊急召開視訊會議，提醒農漁民防颱。農委會農糧署表示，現在是水稻採收期，彰化、台中已經採收完成，宜蘭也採收快8成，水稻怕風跟水，就是倒伏、積水，這次颱風看來應走得快，泡水沒超過三天穗稻不會發芽，呼籲農民不要冒險搶收，若稻穀濕度太高，反增烘乾成本。

另外，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，正值收穫期之蔬菜應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如高麗菜、大白菜等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

農糧署強調一旦有災害發生，農委會會啟動災害穀的收購，天然災害現金救助部分，每公頃1萬8千元。目前蔬果充足，民眾無須擔心，若颱風影響劇烈，民眾可多參考菇類、洋蔥、紅蘿蔔的蔬菜。

(中時 )