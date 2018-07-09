高雄市苓雅國際街頭藝術節 國際名家大型壁畫

2018年07月09日 19:40 中時 李義

把社區打造成彩色的「2018高雄苓雅國際街頭藝術節」，7月14日在高雄市苓雅區衛武社區登場，展現國際知名藝術家創作的大型牆面壁畫、公共藝術物件，還有國內外名家現場即興創作及街頭藝術展覽，邀民眾賞畫、競舞、品美食。

區長陳進德表示，苓雅國際街頭藝術節自2016年創辦，今年邁入第3年，已邀請比利時、西班牙、巴西、馬來西亞、美國、波多黎各、泰國、澳洲、義大利、荷蘭、瑞士、加拿大、俄羅斯、法國、墨西哥、智利與我國共17個國家、31位藝術者，完成54面大型建物牆面彩繪及各項小物件互動裝置藝術，讓苓雅成為全台首座「國際大型壁畫區」。

陳進德說，未來更要廣邀全世界藝術家完成百面大型壁畫，並將裝置藝術羚羊(（苓雅諧音）公仔置於區內，讓人大玩巡羊趣，為老社區染鮮豔、增妝容，讓公共街頭藝術融入市民生活，形塑苓雅為時尚城區。

他邀請全國民眾一起來苓雅區尋寶，只要上高雄苓雅區街頭藝術彩繪觀賞地圖即時線上查詢，就可以按圖索驥，欣賞到美麗的各式壁畫。

7月14日12時30分至17時30分，在衛武社區（行禮街與行仁路口，捷運衛武營站5號出口）展現國際知名藝術家創作的大型牆面壁畫、公共藝術物件外，還有年輕活力的2對2 Free Style全國街舞競賽、團體表演，同時設置由La Rue ·文創三輪車統籌規劃的復古特色餐車、胖卡餐車藝術美食市集，國內外藝術家現場即興創作及街頭藝術展覽等。

(中時 )