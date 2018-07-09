迪麗熱巴、古力娜札 撞臉不撞包

古力娜札穿上一襲SAINT LAURENT亮片蝴蝶圖騰絲絨外套，搭配全新VICKY包款，展示高冷氣質。（SAINT LAURENT提供）

友善列印
中時
SAINT LAURENT大號紅色漆亮牛皮VICKY包，7萬7900元起。（SAINT LAURENT提供）
迪麗熱巴身為DOLCE ＆ GABBANA亞太區代言人，手拿秋冬主打之Devotion包款入鏡，中號光面小牛皮Devotion包款約5萬2600元。（翻攝自DOLCE ＆ GABBANA官方微博）
DOLCE ＆ GABBANA 2018秋冬大秀上，設計師以一列空中飛行器騰空送出全新主打之Devotion包款。（CFP提供）

迪麗熱巴和古力娜札這兩位來自新疆的新生代女演員，均因零死角的精緻臉龐受到關注，更成為不少女孩的整形範本。本就為高中同學的兩人，五官都帶點異域風情，乍看之下十分相似，一不注意還可能不小心認錯。但撞臉度頗高的兩人，穿衣、挑包風格卻不盡相同。

長相較為清秀的古力娜札，被譽為可駕馭多種角色的「百變小花」，身高172公分的她，日前選穿一襲SAINT LAURENT亮片蝴蝶圖騰絲絨外套，搭配品牌最新VICKY肩背包款，發揮高冷實力。而於2018秋冬秀上首度亮相的VICKY包款，承襲服裝中蘊含的80年代氛圍，以誇張搶眼的特大Monogram Logo做為中心，搭配裝飾絎縫細節的亮面牛皮或小羊皮表面，展現復古不羈的獨特風格。

而身為DOLCE & GABBANA亞太區代言人的迪麗熱巴，自然要為品牌背書，她換穿飾有愛心刺繡圖騰的華麗洋裝入鏡，演繹帶點性感的青春氣質。而大片中手拿的2018秋冬主打之Devotion包款，經典四方包身，正面翻蓋上並點綴手工打造鑲嵌珍珠之「聖心」金屬配件，象徵工匠對精美細節的永恆之愛。

(中時 )

被小S示愛！《軍師聯盟2》吳秀波… 暖爸江宏傑視訊小小愛 福原愛奶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。