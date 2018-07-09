迪麗熱巴、古力娜札 撞臉不撞包

2018年07月09日 19:29 中時 陳張眾

SAINT LAURENT大號紅色漆亮牛皮VICKY包，7萬7900元起。（SAINT LAURENT提供）

迪麗熱巴身為DOLCE ＆ GABBANA亞太區代言人，手拿秋冬主打之Devotion包款入鏡，中號光面小牛皮Devotion包款約5萬2600元。（翻攝自DOLCE ＆ GABBANA官方微博）

DOLCE ＆ GABBANA 2018秋冬大秀上，設計師以一列空中飛行器騰空送出全新主打之Devotion包款。（CFP提供）

迪麗熱巴和古力娜札這兩位來自新疆的新生代女演員，均因零死角的精緻臉龐受到關注，更成為不少女孩的整形範本。本就為高中同學的兩人，五官都帶點異域風情，乍看之下十分相似，一不注意還可能不小心認錯。但撞臉度頗高的兩人，穿衣、挑包風格卻不盡相同。

長相較為清秀的古力娜札，被譽為可駕馭多種角色的「百變小花」，身高172公分的她，日前選穿一襲SAINT LAURENT亮片蝴蝶圖騰絲絨外套，搭配品牌最新VICKY肩背包款，發揮高冷實力。而於2018秋冬秀上首度亮相的VICKY包款，承襲服裝中蘊含的80年代氛圍，以誇張搶眼的特大Monogram Logo做為中心，搭配裝飾絎縫細節的亮面牛皮或小羊皮表面，展現復古不羈的獨特風格。

而身為DOLCE & GABBANA亞太區代言人的迪麗熱巴，自然要為品牌背書，她換穿飾有愛心刺繡圖騰的華麗洋裝入鏡，演繹帶點性感的青春氣質。而大片中手拿的2018秋冬主打之Devotion包款，經典四方包身，正面翻蓋上並點綴手工打造鑲嵌珍珠之「聖心」金屬配件，象徵工匠對精美細節的永恆之愛。

(中時 )