安捷訓練機失事 一個多小時三人被救起

2018年07月09日 19:43 中時 王思慧

安捷飛航訓練中心的訓練機今下午從台東豐年機場起飛後，於下午5時10分在高雄小港機場西南方消失，機上3人為安捷飛機教官林晉宏、學員張晏輝和江柏學。民航局表示，搜救人員抵達現場後，發現3人行蹤，並立即吊掛救起，由於3人都依規定於登機前穿救生衣，全員均安。

民航局標準組長林俊良表示，安捷飛航訓練中心一架DA40NG機型飛機，在今下午5時07分獲報，並得知飛機在高雄機場西南方11浬處失聯，機上載有1位教官與2位學員。台北任務管制中心於第一時間通報國搜中心與民航局，民航局立即成立應變小組，內政部空勤總隊、海巡署與空軍海鷗救難隊派遣直昇機與艦艇前往現場，配合飛航服務總台提供雷達定位，於失聯地點附近海面搜救。

林俊良說，由於雷達定位資料準確，在下午6時10分左右，空勤總隊發現海面上3位人員位置，立即執行搜救吊掛，6時22分即吊掛成功，救起2人，另1位由海巡署搜救拉上船艇，搜救時間約1小時，由於三人均依規定於登機前穿著救生衣，目前人員均安。感謝空勤總隊跨機關合作，也因海空協調，才順利完成3位人員安全吊掛，現在2位人員送往小港醫院，1位送往旗津醫院。

民航局也立即指派檢查員南下，配合飛航安全調查委員會調查官前往現場處置並協助調查。航空器為4人座單引擎小飛機，機號B-88123、機型DA40NG、出廠日期為2013年03月13日，機齡5.3年、飛機時數1694:48（至2018年6月30日）、飛機起降數3748。

安捷飛航訓練中心是國內首間飛行學校，民航局表示，初步了解安捷飛機教官29歲林晉宏，是在2016年取得教官資格。

(中時 )