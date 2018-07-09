安捷訓練機失事 一個多小時三人被救起

安捷訓練機失事，民航局標準組長林俊良表示，一個多小時三人就被救起。（王思慧攝影）

友善列印
中時

安捷飛航訓練中心的訓練機今下午從台東豐年機場起飛後，於下午5時10分在高雄小港機場西南方消失，機上3人為安捷飛機教官林晉宏、學員張晏輝和江柏學。民航局表示，搜救人員抵達現場後，發現3人行蹤，並立即吊掛救起，由於3人都依規定於登機前穿救生衣，全員均安。

民航局標準組長林俊良表示，安捷飛航訓練中心一架DA40NG機型飛機，在今下午5時07分獲報，並得知飛機在高雄機場西南方11浬處失聯，機上載有1位教官與2位學員。台北任務管制中心於第一時間通報國搜中心與民航局，民航局立即成立應變小組，內政部空勤總隊、海巡署與空軍海鷗救難隊派遣直昇機與艦艇前往現場，配合飛航服務總台提供雷達定位，於失聯地點附近海面搜救。

林俊良說，由於雷達定位資料準確，在下午6時10分左右，空勤總隊發現海面上3位人員位置，立即執行搜救吊掛，6時22分即吊掛成功，救起2人，另1位由海巡署搜救拉上船艇，搜救時間約1小時，由於三人均依規定於登機前穿著救生衣，目前人員均安。感謝空勤總隊跨機關合作，也因海空協調，才順利完成3位人員安全吊掛，現在2位人員送往小港醫院，1位送往旗津醫院。

民航局也立即指派檢查員南下，配合飛航安全調查委員會調查官前往現場處置並協助調查。航空器為4人座單引擎小飛機，機號B-88123、機型DA40NG、出廠日期為2013年03月13日，機齡5.3年、飛機時數1694:48（至2018年6月30日）、飛機起降數3748。

安捷飛航訓練中心是國內首間飛行學校，民航局表示，初步了解安捷飛機教官29歲林晉宏，是在2016年取得教官資格。

(中時 )

強颱瑪莉亞來勢洶洶 桃園正常上… 新北防颱 9日20時開放水門周邊道…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。