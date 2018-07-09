NBA》面對挑戰 杜蘭特：把握當下、好事自會來

2018年07月09日 19:38 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

趕在瑪莉亞颱風襲台前，「KD旋風」先席捲台北！因為颱風，NBA勇士隊球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）行程變動，提前一天來到台北，而且今晚就離台，他到松山高中分享訓練、比賽心得，他強調：「只要不斷努力，把握當下好好表現，好事就會發生。」

勇士隊今年完成二連霸，杜蘭特也連兩年獲得總冠軍賽最有價值球員，未來是否有設定新目標，「KD」的回答相當「佛系」，「其實未來的發展是很難控制的，但我自己可以控制今天，所以不用設定目標，我只需要先把握今天，專注眼前該做的事就好。」

勇士隊下個球季將挑戰三連霸，但其他29支球隊也不想只看著勇士隊表演，許多球隊都在今年夏天球季結束做出陣容調整、補強，面對這些挑戰，杜蘭特回應：「我不在乎其他球隊有哪些動作，反正我們只能管好自己，做好自己的工作，自然有機會三連霸。」

杜蘭特上次來台是2016年，這回第四度訪台，他透露兩年前剛從雷霆隊轉戰勇士隊，心情上還很不穩定，這次再訪寶島，心態上更加穩定，他也對於台灣年輕球員熱愛籃球的程度印象深刻，「稍早我出席另一個活動時，看到6到8歲的小朋友都展現出對籃球的熱情，我很訝異台灣有這麼多人喜歡籃球。」

杜蘭特也讚賞松山高中球員訓練中的表現，「你們做得很棒，我很喜歡這樣的練球氣氛，態度很像在比賽一樣認真，讓我也從中獲得一些學習。」

(中時電子報)