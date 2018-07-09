聯手16卸任立委戰力！國民黨「PK小組」今啟動

國民黨「PK小組」今啟動。 (國民黨團提供)

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楊佳穎
國民黨聯手16卸任立委戰力，「PK小組」今啟動。 (國民黨團提供)

因應年底九合一地方大選，國民黨政策會執行長、立院黨團總召林德福9日下午於國民黨智庫召開「PK小組」首次會議。他指出，立院休會期間，各立委多將重心轉回地方經營及出國喘息，朝野政治攻防進入「淡季」，但今年為地方大選年，是人民對蔡英文政府的「期中考」，在野黨沒有鬆懈的本錢，也沒有空窗期，必須對執政黨不當施政持續批判，增添全台選戰柴火。

林德福進一步說，2018選戰PK小組是由政策會、黨團與智庫架起的三方平台會議，將由16位經驗豐富的前立委將與現任立委、智庫定期腦力激盪，開發攻擊議題，複製2007年成功的選戰模式，即時發動對蔡政府各項「失政」的攻勢。

代表黨主席吳敦義與會的副主席兼秘書長曾永權則強調，委以重任的16位前立委不是「生力軍」而是「火力軍」，因為他們過去展現的問政火力或服務績效，備受民眾肯定，至今也仍活躍於選區內，具有舉足輕重地位，相信借重其豐富的選戰經驗與地方影響力，將為今年國民黨地方選情增加莫大助力。

國民黨團指出，16位前立委組成的「政策會副執行長團」，包含台北市林郁方、羅淑蕾，新北吳育昇、江惠貞、張慶忠、盧嘉辰、黃志雄；桃園市陳根德、楊麗環、廖正井；基隆市徐少萍；彰化縣林滄敏、鄭汝芬；雲林縣張嘉郡、台南市陳淑慧與金門的楊應雄等人。

另外，國民黨團也說，8月起PK小組將由新接任立院黨團總召兼政策會執行長的江啟臣領軍。江啟臣強調，下會期的黨團將定位為「輔選黨團」，聯手16位前立委戰力，把基層重視的空汙、食安等民生議題在中央凸顯出來，全力奧援黨籍縣市長候選人。

(中時 )

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