是否要走父親的路？吳定謙、藍鈞天人生掙扎巧如《小兒子》

2018年07月09日 19:57 中時 林淑娟

《小兒子》李天柱、吳定謙、藍鈞天、陳玄家。（粘耿豪攝）

《小兒子》吳定謙。（故事工廠）

《小兒子》藍鈞天。（故事工廠）

《小兒子》李天柱、吳定謙、藍鈞天、陳玄家及其他演員。（粘耿豪攝）

《小兒子》李天柱、吳定謙、藍鈞天、陳玄家及其他演員。（故事工廠提供）

金鐘視帝李天柱回歸舞台劇，在故事工廠新劇《小兒子》首度詮釋罹患失智症的老父親，藍鈞天與吳定謙共飾一角，飾演父親的「小兒子」，兩人真實人生巧合與劇中兒子一樣，都曾面臨是否要跟父親走同一條路的質疑與掙扎。吳定謙說，他讀劇本時，光看前幾頁劇情，就很有感觸心想：「這就是我嘛！」身為富二代的藍鈞天也無奈說，從入行至今10多年總會被問「何時回去接班」，他斬釘截鐵說：「我有自己想走的路，不會回去接班！」

李天柱說，劇中的小兒子不願在父親光環下生存，雖然上帝為他預備好了環境、讓他有這樣天份，卻寧可為了追求自我價值、刻意放棄、與父親切割，「其實兒子和父親是一體的，他們在做同一件事」。他有感而發說，相信吳定謙也一定有和爸爸吳念真一樣的天份和能量，「但外界一定會拿你跟爸爸比較，這是很膚淺的一件事！」

吳定謙坦言爸爸跟劇中父親滿像的，但他爸爸從來不強求他以後一定要怎樣，「每個人的人生都是自己的，沒有一個人會希望讓自己的成就成為別人的累贅或枷鎖，我父親也是這樣」，爸爸的光環是否曾成為他的壓力？他說那種壓力太無謂了，並搞笑說，家裡只有媽媽會介意、抱怨爸爸的照片頻頻出現在各大樓外牆、捷運車廂或中華電信工程車上。

吳定謙說，他大學念戲劇系，白天上課、晚上排戲，每晚回家時媽媽都已經睡了，反而跟夜貓子的爸爸，經常一起看電視裡的老片，邊聊天、邊順勢接電影裡的台詞，順便有一搭沒一搭報告自己的近況，父子兩因此多了很多相處時間，「我這個爸爸滿好的，從來不會對我下指導棋，我們都是各自聊各自的事，最近過得順不順利」。可惜的是，他前幾年搬出來住，就少了這段夜晚父子的獨處的時光。不過去年爸爸的公司去旅遊，他被分派跟爸爸同房，「我們才發現很久沒有這樣父子徹夜長談了，那時他剛忙完金馬獎主席工作，還聊了很多秘辛」。

出道十多年仍總被問「何時回去接班」的藍鈞天說，他其實已很確認自己要走演員這條路，拜託大家以後別再問這一題了：「我不會回去接班！」

藍鈞天說，他11歲就出國念書，跟家人從來沒有長時間相處過，他後來花很久時間重建父子關係。因為他之前就立志這輩子要成為一個好父親，有次在禱告時聽到上帝的聲音：「如果你還沒做好一個很好的兒子，要怎麼成為一個好父親？」當時很痛苦的他，決定先從好兒子做起。因此2010他把台灣的演藝工作解約、房子賣掉，放下所有一切，跟爸爸講說「我要回來」，他去了香港、回到父親身邊工作，但後來被派去廣州，直到2014年，他接到《一把青》劇本，連爸爸也支持他：「那你就去吧！」讓他覺得很多事情都是安排好的。也更確認接班絕對不是他的人生目標。

「現在我知道自己有想走的路，爸爸也非常接受，但我還是希望他可以為我感到驕傲。可以確定的是，我不會接班，但我還是我父親的孩子，因為我很愛戲劇表演，這是我想要做的事，我永遠都不會離開這圈子！」

身為人父的李天柱則提醒有同樣疑惑與掙扎的為人子女者：「為什麼不跟爸爸分享榮耀？他可能開花，而你可能是那個果，你們是一體的，不應該把花跟果分開來比較，不需要覺得是包袱累贅，那是上天給你的養分，是大家都太急著拿花跟果子比較了」。

劇中飾演小兒子小時候的是11歲的陳玄家，他是明華園第四代，爸爸是明華園第一武生陳子豪，三歲至今已有多達百場的演出經驗，站上舞台落落大方，個頭小小的他還說希望自己不要長太快，以免明年要繼續演出時突然長高了不適合演。雖然演出經驗豐富，不過陳玄家說，演戲還是難免都還會有一點壓力，他 最害怕在台上出糗、忘記台詞，還不好意思地說：「以前有忘詞過，唱歌唱到破音過！通常演出當天會超級緊張，太緊張就會肚子痛到受不了！」

《小兒子》由編導黃致凱改編華文界重量級作家駱以軍同名散文集。講述一個小說家藉由書寫，記錄他與小兒子之間的成長故事。多年後，他開始慢慢失智，唯一記得的是自己曾寫下的文字。在外打拼多年的小兒子，被迫重新學習和父親相處，透過回憶書中的往事，來延緩父親記憶流失的速度，卻也為自己上了一堂珍貴的生命課程。此外另有劉珊珊、蔡亘晏、郭耀仁、朱家儀、林東緒與楊棟清等劇場好手參與演出，無論是題材或卡司都令戲迷引頸企盼。

(中時 )