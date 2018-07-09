中市全方位水資源中心 鄰避設施變迎臂設施

2018年07月09日 20:34 中時 盧金足

台中市爭取前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」37億元補助，額度全國最高，去年水湳及文山水資中心接連2年拿下公共工程金質獎優等殊榮，太平新光水資中心也即將啟用，市府水利局長周廷彰9日表示，多座水資中心附加綠地、籃球場及生態池等設施，成為市民休閒的好所在，將鄰避設施變迎臂設施。

台中市近3年來水資源中心從5座提升為11座，可處理汙水量從11萬噸提升到26萬噸，接管戶數從11萬戶增加至17萬戶。

周廷彰9日在市政會議進行「翻轉舊思維-全方位水資源回收中心」專案報告，水資中心突破以往的工業式封閉設計，改採親民開放打造民眾休憩空間，建築物空間提供為鄰里活動場所，結合太陽能及再生水等永續利用，徹底翻轉過去形象。

中央核定台中市再生水計畫經費達68億元，未來可提供16萬噸再生水，實踐黑水變白金的水資源利用價值，福田、石岡壩水資中心設置3800片太陽能板，年減碳量943公噸，相當於9.4萬棵樹的年吸碳量，創造80萬市庫收益。

林佳龍說，汙水建設最後一哩路的「用戶接管工程」持續朝每年接管3萬戶，2022年接管達30萬戶目標，推動社區污水池健檢，台中設有汙水設施的大樓共計550處，2年下來已體檢完成150處。

(中時 )