跨海感恩 越裔美男難忘40年前台漁民海上救命

2018年07月09日 20:15 中時 李義

憶當年，雙方都哽咽落淚。（祕書處提供）

鄧泰阮帶著家人祭拜宋船長致意。（祕書處提供）

鄧泰阮與家人祭拜表達感恩。（祕書處提供）

越裔美籍公民Thai-Nguyen Dang鄧泰阮，難忘40年前台灣漁民救命之恩，4月來台尋獲恩人後，再度來台，彼此帶著第二、三代家人於7月9日獲救的日子相見，要把這分大愛傳承下去。

40年前的7月9日，鄧泰阮等29人從越南搭船逃難，遭遇海難與暴風雨，高雄籍漁船大川一號與大川二號經過伸出援手，才得以從鬼門關前撿回一命。

今年4月，他抱著姑且一試心情來到高雄，試圖尋找當年救命恩人，但始終無音訊，就在離台前，在市府祕書處與海洋局協助下，聯繫上部分船員與已逝宋謹安船長的家屬。

市府祕書處協助下，陸續找到當年其他船員，選擇在重生的7月9日見面，鄧泰阮及家人與宋謹安遺孀李文、報務員黃宗舜、大副陳文義、已故輪機長周遵洪女兒及親屬團聚，當面表達對船員們當年不顧危險救援的感激。

鄧泰阮一家人依然在宋太太、家屬及市府代表陪同下前往祭拜宋船長，在宋船長靈前行跪拜大禮表達多年來的謝意。

秘書處長陳瓊華表示，鄧先生帶著兒子，宋船長夫人李文女士則帶著兒子宋家元、孫子宋運川，部分船員也帶著第二代前來一同會面，並預約今後的互訪，這段情誼將傳承下一世代更長久的緣分。

鄧之子安德魯也感謝船員們的勇氣，更強調自己以前是個擁有越南血統的美國人，但在今天過後，將有一部分會永遠地屬於台灣。

而宋船長之子宋家元對鄧一家人跨海尋恩的心意表示欽佩，並感謝讓他們也藉此再次串連起過往對父親的記憶與驕傲。

報務員黃宗舜與大副陳文義對當年救援過程仍歷歷在目，見到鄧先生一家平安順利發展，也感到值得與欣慰。

主持團圓會的王世芳副秘書長也強調，宋船長與所有船員的英勇行為，再次印證台灣人以善良、熱情和能力獲得國際友誼與尊重。

鄧泰阮夫妻目前半退休、定居在澳洲布里斯本市，9日姐妹市布里斯本市歐文議長正好前來拜會代理市長許立明，陳瓊華處長也分享了這段故事，歐文議長當場表示希望讓這樣感人、代表兩個姐妹市有更強連結的故事在布里斯本有更多新聞露出、感動更多人，也將在布里斯本議會正式說明，列為議會紀錄，見證兩市情誼，成為正式歷史紀錄。

(中時 )