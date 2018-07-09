劉以豪、劉子千「黏踢踢」！閃瞎陳庭妮

2018年07月09日 20:11 中時 林淑娟

劉以豪、劉子千曬恩愛，閃瞎陳庭妮、徐鈞浩。（歐銻銻娛樂）

劉以豪、陳庭妮。（歐銻銻娛樂）

《種菜女神。（歐銻銻娛樂）

劉以豪、陳庭妮、劉子千、李千娜主演的歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》，上週已於花蓮正式殺青，劇組回台北舉行殺青宴，劉子千日前才公開對劉以豪「示愛」，兩人在殺青宴上繼續「黏踢踢」，動不動就牽手、擁抱，還作勢要接吻，讓被晾在一旁的陳庭妮無奈地說：「他們平常就都是這樣，我已經習慣了！」

由於才剛殺青幾天，演員們在殺青宴還沒有太多離別的感觸，只有對long stay三個月的花蓮有許多不捨，直嚷著還要找時間一起回花蓮玩。因長時間在花蓮吉拉卡樣部落拍攝，演員們與當地村民也變得相當親近，拍攝的最後一天，村民失落地對陳庭妮、劉以豪說：「你們要離開了喔，我們這邊又要變得很安靜了！」讓兩人聽了相當不捨地說：「真的很喜歡這裡，我們現在都是吉拉卡樣的兒女，有時間會回來看看的。」

被花蓮的炎熱擊敗的劉子千，殺青回台北最開心的就是到處都有冷氣，拍攝期間一直說自己就是「米康」，戲終於殺青了，劉子千笑說：「我還沒有反應過來，現在應該米康跟子千的綜合體，大概是『米千』吧！」

劉以豪、陳庭妮、徐鈞浩、劉子千、鄒承恩、庹宗華、楊潔玫、阿嬌、廖慧珍、謝其文、陳萬號、孫可芳、安乙蕎、王宥澄、張詠萱皆開心出席殺青宴。劇組也特地為劇中的小演員張詠萱提前慶生，現場氣氛溫馨歡樂。殺青宴上還播放拍攝花絮照，看著四個月拍攝的點點滴滴，「台北組」演員徐鈞浩、鄒承恩及孫可芳直呼：「好羨慕他們！可以在風景這麼美的花蓮拍戲。」孫可芳表示，這次是被導演「騙來的」，原本說好客串只要拍一天，沒想到卻拍了好多天，還在劇中一展歌喉，她一臉無奈地說：「舒米恩也騙我！以為是去錄音室對key，結果就錄了一首歌。」

徐鈞浩與鄒承恩雖是「台北組」代表，但也分別去了花蓮拍了幾天，鄒承恩說：「真的好想在花蓮多待幾天，但因為工作只能來去匆匆。」徐鈞浩則是慶幸地說：「還好我演盲人，不用下田耕作。」原來怕熱的他，第一次下花蓮拍攝，光是坐著不動就汗如雨下，被「花蓮組」演員們嘲笑：「這台北來的，還太嫩啦！」

(中時 )