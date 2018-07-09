不學馬政府治國 蔡政府這下得學古人了！

蔡英文總統與行政院長賴清德。（中時資料照片／莊曜聰攝）

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中時電子報

蔡英文還沒當選總統之前，曾信誓旦旦說絕不重蹈馬政府以學者治國。媒體人陳敏鳳指出，但看看滿朝文武百官，差別在哪？帶著改革而來的民進黨政府，卻無法為台灣帶來新感受，蔡政府真該來場商鞅變法？

陳敏鳳指出，商鞅是歷史上有名的變法改革者，在秦孝公重用下，商鞅提到，面臨亂局要任用不同思維的人，因為平庸的人守舊的習俗，讀書人則拘泥於他們聽說過的事，這種人只能用來安置在官位上守法，卻不能跟他們討論變法的事。

陳敏鳳點出，現在蔡政府重要人員哪一位不是穩重保守，內閣雖也有像唐鳳這樣的人，但他的功能是否過於受限？

蔡總統和賴揆對於人事、做事的方法，難道不該有徹底的顛覆思維嗎？比如蔡政府說，經濟是20年來最好的時刻，可是物價呢？近來許多朋友都感到日子難過，他們並非貧戶，都是中產階級以上。還有環保署為了減塑，要大家喝珍奶不要用吸管，這也為民進黨政府執政事蹟再添負分。

陳敏鳳在nownews名家論壇撰文指出，官當久了，難免學會不要讓人不開心，尤其不要讓總統不開心；在報告數字上是否據實以報了，總統或閣揆在看這些數字，是否想過要以什麼角度衡量老百姓的日子過得究竟好不好？蔡政府執政滿2年了，又面臨年底期中考的挑戰，蔡總統、賴揆對人事及做事的方法，真該徹底顛覆思維！

(中時電子報)

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