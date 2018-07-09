強颱瑪莉亞來襲 高鐵明15時前正常營運

強颱瑪莉亞來襲，高鐵明15時前正常營運。（資料照片）

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中時

瑪莉亞颱風即將來襲，台灣高鐵公司表示，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態，今日15時前，全線維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。將進一步蒐集颱風相關資訊後，於今日上午9時前宣布最新營運規劃。為確保運行安全，若部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將減速。

高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響行車安全，更有可能觸法。

台灣高鐵公司已要求各車站、基地、維修單位及全線保全完成防颱整備，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，機動提升應變等級，並隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱準備。

颱風期間相關退費及退票規定，高鐵公司說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

為確保運行安全，若部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

台鐵表示，陸上警報發布後離颱風登陸還有段時間，而登陸後地面風速達十級以上，才對營運有影響，因此目前正常行駛，如有遇突發狀況，隨時公布。

(中時 )

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