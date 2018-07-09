刺激又好玩 彰化學童成功營區綁繩索體驗攀樹

2018年07月09日 20:28 中時 謝瓊雲

40名五六年級的國小學童下午在八卦山成功營區綠色環境學習營地體驗繩索攀樹。（謝瓊雲攝）

多數學童都是首次攀樹，現場驚呼聲、歡笑聲交錯，有人升上去後卡在半空中半天才搆到樹枝站上去。（謝瓊雲攝）

攀樹活動由領有「攀樹技術師」國際證照的林義成教練團隊指導，安全又好玩。（謝瓊雲攝）

走向山林、親近大樹！彰化縣政府在成功營區綠色環境學營地辦理「樂活暑假生態夏令營」，邀請全縣200名學童，在專業教練指導下體驗繩索攀樹，站在大樹肩上俯瞰綠意盎然的營區。

夏令營依國小低、中、高年級三組，共計分5天、5梯次進行，今天是第4天，來自全縣40名國小5、6年級生，上午先進行園區導覽與探索遊戲，並學習環保素材DIY創意藝術實作，下午孩子們戴上安全帽、綁上安全繩索，對攀樹感到躍躍欲試。

由具「攀樹技術師」國際證照的林義成教練團隊，一對一指導提醒孩子如何手腳並用，保持正確的重心，緩緩把自己拉到樹上；有些學童手臂臂力不足，忙半天還是卡住、懸掛著上不去，最後在教練、隊友們幫忙下迅速升降，現場歡笑聲不斷、驚呼連連。

民生國小五年級曾丞寧垂在半空中半天才努力站到枝幹上；她說媽媽媽媽直接幫她報名，原本有些擔心，但實際體驗後雖然還是有些害怕、但也覺得很好玩。和東國小畢業生柯昀其第一次攀樹就上手，還體驗倒掛空中，直呼「真的超好玩！」

承辦活動的文祥國小校長吳世宏表示，成功營區是環境教育場地，攀樹夏令營每梯40人，完全免費；除讓孩子走出戶外、迎向大自然，感受環境、生態之美；5梯次午餐全採用可重複使用的不鏽鋼餐盒、餐具，藉此幫助學童養成環保的習慣。

(中時 )